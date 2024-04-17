Трусова рассказала, как долго страдала после того, как Кондратюк сообщил ей о расставании

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова провела три-четыре месяца, переживая расставание с фигуристом Марком Кондратюком.
Фигуристка рассказала о своём опыте разрыва романтических отношений на You-Tube-канале Okko.
Пара рассталась летом 2023 года, но долгое время не комментировала разрыв.
"Всё, что происходило у меня и как меня поддерживали — это определённая история, которой я не буду делиться, потому что просто не считаю правильным выносить это", — рассказала Трусова.
В интервью Трусова отметила, что инициатором расставания их пары выступил Кондратюк, который и сообщил ей об этом решении. Трусова же ещё какое-то время надеялась, что они с бывшим возлюбленным смогут снова быть вместе.
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