Трусова рассказала, как долго страдала после того, как Кондратюк сообщил ей о расставании

Трусова сообщила, что не хочет делиться подробностями разрыва с Кондратюком

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Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова провела три-четыре месяца, переживая расставание с фигуристом Марком Кондратюком.

Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by vk.com/ruskating is licensed under public domain

Фигуристка рассказала о своём опыте разрыва романтических отношений на You-Tube-канале Okko.

Пара рассталась летом 2023 года, но долгое время не комментировала разрыв.

"Всё, что происходило у меня и как меня поддерживали — это определённая история, которой я не буду делиться, потому что просто не считаю правильным выносить это", — рассказала Трусова.

В интервью Трусова отметила, что инициатором расставания их пары выступил Кондратюк, который и сообщил ей об этом решении. Трусова же ещё какое-то время надеялась, что они с бывшим возлюбленным смогут снова быть вместе.

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