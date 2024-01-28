Стало известно, с кем в отношениях состоит фигуристка Трусова

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова встречается с фигуристом Макаром Игнатовым

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Фигуристка Александра Трусова, серебряный призер Олимпиады-2022, предположительно встречается с фигуристом Макаром Игнатовым.

Фото: сайт олимпийского комитета

По данным газеты "Спорт-Экспресс", Трусова прибыла на чемпионат Петербурга, чтобы поддержать своего парня, и во время награждения "держала олимпийку Игнатова". Наблюдатели также зафиксировали поцелуй между фигуристами.

По некоторым данным, романтические отношения у пары начались еще до Нового года. Ранее Трусова встречалась с другим фигуристом сборной РФ, Марком Кондратюком. Последний раз она участвовала в официальных стартах в ноябре 2022 года в Самаре, заняв второе место на этапе Гран-при России.