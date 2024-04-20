Тренер рассказала, как девушке накачать рельефные руки

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О том, какие упражнения нужно включить в тренировку девушке для гармоничного развития рук и как делать это правильно, рассказала тренер Татьяна Павловская.

Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen is licensed under public domain

"Упражнения на руки — важная часть тренировок не только для мужчин, но и для девушек", — считает она.

По словам тренера, которые приводит "Чемпионат", лучше делать две-три комплексные тренировки в неделю на мышцы верхней части тела.

"Сочетайте изолированные упражнения на руки с движениями на спину и грудь. Каждый подход состоит из 10-15 повторений, между ними необходимо делать перерыв на 30-60 секунд", — отметила Павловская.

Она посоветовала делать отжимания, сгибание на бицепс, разведение гантелей в стороны, и французский жим лежа.