Тренер рассказала, как девушке накачать рельефные руки

О том, какие упражнения нужно включить в тренировку девушке для гармоничного развития рук и как делать это правильно, рассказала тренер Татьяна Павловская.
"Упражнения на руки — важная часть тренировок не только для мужчин, но и для девушек", — считает она.
По словам тренера, которые приводит "Чемпионат", лучше делать две-три комплексные тренировки в неделю на мышцы верхней части тела.
"Сочетайте изолированные упражнения на руки с движениями на спину и грудь. Каждый подход состоит из 10-15 повторений, между ними необходимо делать перерыв на 30-60 секунд", — отметила Павловская.
Она посоветовала делать отжимания, сгибание на бицепс, разведение гантелей в стороны, и французский жим лежа.
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