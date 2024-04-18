Фигурист Малинин признался, что общается с семьей на русском языке

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Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин рассказал, что с семьей общается на русском языке. Об этом проинформировал портал Sports.

Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bucco-Lechat is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Также фигурист сообщил, что ему сложно читать и писать на русском языке.

"Наверное, нельзя сказать, что я свободно владею русским языком. Я говорю и понимаю, но с чтением и письмом дело обстоит хуже. Дома мы тоже общаемся только по-русски", — признался Илья Малинин.

Он добавил, что ходил в русскоязычный детский сад.

Напомним, что Илья Малинин победил в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале в 2024 году. Он установил мировой рекорд по количеству набранных баллов.

Во время своего выступления на чемпионате он сделал шесть четверных прыжков. До него такой аксель не смог исполнить ни один фигурист в мире.