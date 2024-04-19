10 популярных мифов о беге, в которые пора перестать верить

Развеиваем 10 популярных мифов о беге

3:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы новичок в беге, у вас может возникнуть много вопросов. Даже если вы занимаетесь бегом 30 лет, вы действительно никогда не прекращаете учиться. При таком количестве информации об этом виде деятельности неизбежно всплывают некоторые вещи, которые не обязательно соответствуют действительности.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Hunkeler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот что показали исследования и о чем эксперты в этой области хотят, чтобы вы знали.

Миф 1. Вы всегда должны разминаться перед бегом.

Раньше вы видели, как бегуны начинают тренировку с хорошей статической растяжки, но исследования показывают, что этот тип растяжки перед тренировкой не приносит никакой пользы. Вместо этого лучше сделать динамическую разминку перед пробежкой.

Миф 2. Перед забегом следует употреблять как можно больше углеводов.

Если вы каждый вечер перед забегом едите большие спагетти на ужин, вы не делаете себе никаких одолжений. Углеводная нагрузка помогает восполнить запасы гликогена в ваших мышцах. Но многие люди перебарщивают с этим.

Миф 3. Бегунам не нужны силовые тренировки.

Силовые тренировки укрепляют мышцы, которые бегуны используют больше всего, и могут помочь улучшить результаты и снизить травматизм.

Миф 4. Бег босиком снижает травматизм.

На самом деле это может увеличить риск травм, таких как стрессовые переломы, для многих людей.

Миф 5. Бег вреден для коленей.

Исследование, проведенное в феврале 2017 года в Arthritis Care and Research за 10-летний период, показало, что у бегунов нет повышенного риска развития остеоартрита коленного сустава по сравнению с теми, кто не занимается бегом.

Миф 6. Мышечные спазмы вызваны обезвоживанием и потерей электролитов.

Если ваши ноги начинают сводить судороги во время пробежки, скорее всего, это не из-за гидратации или проблем с электролитами. Судороги являются результатом увеличения скорости бега, а не обезвоживания или потери электролитов.

Миф 7. Изменение стиля бега повышает экономичность бега.

Хотя изменение определенных элементов вашей формы может быть полезным, особенно если вы часто получаете травмы. Однако изменение темпа бега может на самом деле замедлить вас (в лучшем случае) или привести к травмам (в худшем случае).

Миф 8. Бег на свежем воздухе не имеет никакого отношения к бегу на беговой дорожке.

С точки зрения механики бега исследования показывают, что нет большой разницы между бегом по тротуару и бегом на беговой дорожке. Средняя частота сердечных сокращений во время бега на улице и на беговой дорожке примерно одинаковы, если увеличить наклон беговой дорожки до 1 процента, чтобы компенсировать недостаточное сопротивление воздуха в помещении.

Миф 9. Несколько выходных дней приведут к потере физической формы.

Требуется около двух недель отказа от кардионагрузок, таких как бег, чтобы начать терять кардионагрузки. А полное отсутствие выходных дней повлияет на вашу работоспособность.

Миф 10. Бег — это только для молодых и подтянутых.

Пока у вас нет каких-либо заболеваний или травм, которые запрещают это, вы можете бегать.