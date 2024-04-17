Почему для ваших тренировок вам следует выбрать именно регулируемые гантели

7 преимуществ регулируемых гантелей

2:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренировки со свободными весами — проверенный способ нарастить мышечную массу, сбросить вес и развить функциональную силу. И одним из лучших видов свободных весов являются гантели. Они позволяют тренироваться с более удобным хватом, занимают минимум места, и с ними можно выполнять практически любое упражнение.

Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen is licensed under public domain

А когда дело доходит до гантелей, лучшим вариантом для людей, которым не хватает места дома, является набор регулируемых гантелей. Давайте рассмотрим, почему.

1. Регулируемые гантели экономят место.

Регулируемые гантели помогут вам максимально увеличить пространство для тренировок, занимая малую площадь. Большинство из них не больше пары обувных коробок и занимают лишь часть пространства, которое занимала бы стойка с гантелями.

2. Отлично подходит для круговых тренировок.

Для людей, которым нравятся круговые тренировки, переходы от одного упражнения к другому, возможность быстрой смены веса имеет решающее значение. У большинства регулируемых гантелей можно установить вес за считанные секунды. Вставьте рукоятку в блок, измените шкалу уровня сопротивления, и вы снова в деле.

3. Выгодная цена.

Регулируемые гантели изначально дороже, конечно, но если сравнить количество вариантов утяжеления, доступных в наборе регулируемых гантелей, в сравнении с тем, сколько стоило бы приобрести каждый комплект утяжеленных гантелей по отдельности, то экономия начинает действительно возрастать.

4. Дополнительные варианты веса.

У регулируемых гантелей есть и еще одно скрытое преимущество — они позволяют выбирать больший вес под заказ.

5. Ими могут пользоваться даже профессиональные атлеты.

Независимо от вашей силы или уровня опыта, существуют регулируемые гантели, которые будут соответствовать вашим текущим способностям и будущим целям.

6. Регулируемые гантели портативны.

Мам не приходится зацикливаться на тренировках в одном месте. В отличие от местного спортзала, вы можете гулять на улице, кататься на машине или путешествовать со своим оборудованием.

7. Облегчают работу суставов.

Регулируемые гантели позволяют использовать нейтральный хват, который более удобен для запястных и локтевых суставов. А многие регулируемые гантели имеют контурные ручки, которые обеспечивают более удобный захват по сравнению с прямыми ручками, которые вы видите на некоторых гантелях, особенно на штангах и других брусьях для подъема.