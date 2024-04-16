Футболист Бибрас Натхо считает, что у Игоря Акинфеева были шансы построить большую карьеру в Европе

Натхо считает, что Акинфеев мог бы построить карьеру в Европе

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Бибрас Натхо, который раньше был полузащитником в команде ЦСКА, считает, что Игорь Акинфеев, вратарь клуба ЦСКА, смог бы сделать успешную карьеру в клубе Европы, но решил пойти по иному пути.

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Натхо сказал, что Акинфеев является легендой как ЦСКА, так и российской сборной. И в более молодом возрасте у него однозначно была возможность построить успешную карьеру в европейском клубе. Но вратарь решил играть за ЦСКА. Натхо также поделился, что Акинфеева он считает одним из лучших вратарей современности.

Напомним, что Акинфееву 38 лет. Всю свою карьеру он провел в ЦСКА. С этим клубом он 6 раз был чемпионом, 7 раз команда выигрывала Кубок России. А в 2005 году в составе ЦСКА Акинфеев забрал кубок УЕФА.