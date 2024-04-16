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Тренер Ходырев рассказал, как укрепить подколенные связки

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Спорт

Тренер Егор Ходырев рассказал, как укрепить подколенные связки.

Тренер Ходырев рассказал, как укрепить подколенные связки
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Коленные суставы испытывают нагрузку разной силы и интенсивности каждый день, они из-за этого чаще подвергаются травмам и повреждениям.

"Регулярные упражнения, поддержание здорового образа жизни, правильное питание и профилактические меры помогут укрепить коленные суставы и предотвратить возможные риски", — цитирует Ходырева портал "Чемпионат".

Он назвал упражнения для укрепления коленных связок: сгибание и разгибание ног в тренажёре; полуприсед; ягодичный мостик; подъем на носках с опорой; отведение ноги лежа на боку.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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