Тренер Ходырев рассказал, как укрепить подколенные связки

Тренер Егор Ходырев рассказал, как укрепить подколенные связки.
Коленные суставы испытывают нагрузку разной силы и интенсивности каждый день, они из-за этого чаще подвергаются травмам и повреждениям.
"Регулярные упражнения, поддержание здорового образа жизни, правильное питание и профилактические меры помогут укрепить коленные суставы и предотвратить возможные риски", — цитирует Ходырева портал "Чемпионат".
Он назвал упражнения для укрепления коленных связок: сгибание и разгибание ног в тренажёре; полуприсед; ягодичный мостик; подъем на носках с опорой; отведение ноги лежа на боку.
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