3 лучших силовых упражнения для людей старше 70, чтобы поддерживать тело в отличной форме

Силовая тренировка для тех, кому за 70

1:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

По мере того как вы достигаете 70 лет, вы можете ожидать довольно многих изменений в своем теле. В этой возрастной группе способность к заживлению и восстановлению начинает снижаться, поэтому безопасность является приоритетом номер один во время силовых тренировок.

Фото: flickr.com by Ernst Vikne is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вы должны быть уверены, что сможете безболезненно передвигаться. В некоторых случаях может быть даже полезно проконсультироваться лично у специалиста по фитнесу, особенно если вы испытываете боль или трудности при выполнении определенных движений.

Цель этих упражнений — поддерживать силу с максимальной безопасностью. Вот почему мы советуем вам использовать предметы домашнего обихода, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.

Поддерживающее равновесие на одной ноге.

Встаньте перед стулом, руки по швам.

При необходимости положите обе руки на спинку стула для дополнительной поддержки.

Не отрывая правую ногу от пола, согните левое колено и поднимите левую ступню на несколько дюймов от земли.

Продержитесь 1 минуту.

Сядьте и встаньте со стула.

Сядьте на стул, вытянув руки прямо перед собой и поставив ноги на пол.

Надавите на пятки и выдвиньте бедра вперед, чтобы встать прямо.

Согните ноги в коленях и отведите бедра назад, чтобы мягко опуститься обратно на стул.

Повторите еще 9 раз.

Мертвое вращение.

Лягте на спину, вытяните обе руки к потолку. Оторвите ступни от пола так, чтобы они были согнуты под углом 90 градусов.

Медленно и контролируемо вытяните правую руку над головой и вытяните левую ногу прямо. Опустите конечности как можно дальше, удерживая поясницу прижатой к земле.

Возвращаясь в исходное положение, выдыхайте.

Повторите с левой рукой и правой ногой, меняя стороны при каждом повторении в течение 1 минуты.