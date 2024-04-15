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Тренер рассказал, как делать обратные отжимания

Спорт

Трёхкратный чемпион мира по воркауту Денис Саратов рассказал об особенности обратных отжиманий.

Тренер рассказал, как делать обратные отжимания
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

"Я считаю его одним из лучших, так как оно максимально задействует трицепс и целенаправленно подключает его. Развитие трицепса способствует укреплению и формированию рук, а также улучшению общей силовой выносливости", — заявил спортсмен.

Как пишет портал "Чемпионат", эффект от упражнения направлен на развитие трицепса и создание рельефа. Также благодаря обратным отжиманиям у вас улучшится тонус и подтянется кожа рук. Еще с помощью упражнения можно укрепить верхнюю часть спины, плечи, дельтовидные и грудные мышцы.

Для выполнения нужна опора. Это может быть стул, диван, кровать, скамья в спортзале. Сначала нужно размяться. Количество выполнений определяйте сами, исходя из своих физических возможностей.

Как же делать обратные отжимания? Сначала сядьте спиной к опоре. Поместите кисти на край платформы на ширине плеч. Пальцы зажимают край опоры. Затем поставьте ноги на ширине плеч и слегка согните их в коленях и распрямите руки, подняв таз таким образом, чтобы он не касался земли и находился примерно на уровне опоры. Спина при этом остается прямой. После этого согните локти до угла 90 градусов в локтевом суставе, опуская таз ниже возвышения. Затем медленно выпрямите руки, вернувшись в исходное положение.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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