Вяльбе объяснила, почему плакала на первой в истории РФ лыжной гонке в гору в Кировске

Глава ФЛГР Вяльбе боялась, что на первой в истории гонке в гору в Кировске не будет болельщиков

1:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Федерации лыжных гонок России, спортивная легенда Елена Вяльбе поделилась своим мнением о проведении первой в истории гонки в гору в России, которая прошла 7 апреля в Кировске Мурманской области, став финальным этапом чемпионата России по лыжным гонкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вяльбе охарактеризовала эту гонку как невероятную и восхитительную. Она отметила, что природные красоты и погода создали волшебную атмосферу. Вяльбе не могла скрыть своих эмоций и призналась, что она даже заплакала, когда увидела первых финишировавших спортсменок.

Она считает, что всё прошло именно так, как они задумывали и планировали. Она отметила, что, несмотря на сложные условия, спортсмены были счастливы и благодарны за возможность участвовать в таком историческом событии. Гонка в гору на горнолыжном курорте "Большой Вудъявр" стала одним из самых ярких моментов сезона.

Вяльбе также поделилась планами на будущее и заявила о намерении расширить подобные гонки и провести их в других регионах. Она выразила свою благодарность болельщикам, которые создали отличную атмосферу и взяли активное участие в гонке.

"Честно, боялась, что тяжело добраться и никого не будет. А на самом деле народу было очень много, так круто! Очень хорошая реклама была по городу, и по радио, и по телевизору. Болельщикам, честно, большое спасибо. В воскресенье в 10 утра поехать в горы, понимаю, что хочется в постели понежиться. Но я уверена, что никто вообще не пожалел, что пришёл", — сказала Вяльбе в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

В гонке у мужчин победу одержал Савелий Коростелев, а у женщин первой финишировала Алина Пеклецова.

VII этап. Спринт. Свободный стиль. Финал. Женщины. Кировск. 2024.