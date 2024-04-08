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Необычная силовая тренировка на беговой дорожке, которая поможет вам нарастить мышцы

Силовая тренировка на беговой дорожке

2:55
Спорт

Выберите три упражнения из приведенных ниже, чтобы объединить их в схему.

Силовая тренировка на беговой дорожке
Фото: wikimedia.org by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Burden is licensed under Creative Commons CC0 License
  • Сначала прогуляйтесь или побегайте в течение 5 минут, а затем сделайте по 15 повторений каждого выбранного упражнения, одно сразу за другим.
  • Отдохните одну минуту.
  • Затем повторите всю ходьбу / бег и силовую тренировку еще два раза, добавляя круги по мере улучшения вашей физической формы.
  • Для заминки прогуляйтесь или пробежитесь трусцой в течение 10 минут.

1. Сгибание бицепсов.

  • Поставьте одну или обе ноги на центр полосы сопротивления и, вытянув руки вдоль туловища, возьмитесь за один конец ленты в каждой руке ладонями вперед.
  • Сгибаясь в локтях, подтяните ручки тренажера к плечам, напрягая бицепсы.
  • Напряги бицепсы вверху, прежде чем опустить руки в стороны, контролируя их движение.

2. Разгибание трицепса над головой.

  • Встаньте, ноги на ширине бедер, и поставьте одну ногу на середину полосы сопротивления. Возьмитесь за один конец ленты каждой рукой и заведите ручки за шею.
  • Держа руки близко к голове, подтягивайте ленту к потолку до тех пор, пока руки не будут полностью вытянуты и вы не почувствуете напряжение в трицепсах.
  • Опустите руки с контролем в исходное положение.

3. Жим от груди.

  • Лягте лицом вверх на ленту беговой дорожки или на коврик, согнув колени и поставив ступни ровно на пол. Закрепите ленту сопротивления за верхней частью спины так, чтобы она была заправлена под мышки. Держите по одному концу ленты в каждой руке у груди.
  • Отведя плечи назад и опустив их, прижмите ладони над грудью, пока они не будут полностью вытянуты.
  • Опустите руки с контролем в исходное положение.

4. Жим сверху.

  • Поставьте обе ноги на центр ленты, расположив бедра прямо под плечами. Взявшись за один конец ленты каждой рукой, поднимите руки на высоту плеч ладонями вперед. Встаньте прямо и подтяните таз, чтобы подтянуть мышцы пресса.
  • Напрягая мышцы пресса, нажимайте на ленту над головой, пока руки не будут полностью вытянуты, заканчивая бицепсами у ушей.

5. Прогибы в ряду.

  • Поставьте обе ноги на центр полосы сопротивления и возьмитесь за один конец каждой рукой так, чтобы лента была натянута, вытянув руки. Держа спину ровно, наклоните туловище вперед как минимум на 45 градусов или на 90 градусов, если у вас есть подвижность. Отведите плечи назад и опустите.
  • Держа плечи прямо, подтяните концы ленты за грудную клетку к бедрам, держа локти близко к телу. Потягивая за концы, сосредоточьтесь на том, чтобы свести лопатки вместе в верхней части движения.
  • Опустите руки с контролем в исходное положение.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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