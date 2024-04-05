Меры безопасности в Кировске на финале Кубка России усилили после покушения на губернатора региона

Оргкомитет финала Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кировске, принял решение ужесточить меры безопасности на лыжном стадионе "Тирвас" из-за покушения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Представители оргкомитета сообщили, что зона работы комитета будет ограничена для других аккредитованных лиц.
"В связи с тем, что накануне случилось нападение на губернатора, меры безопасности на объекте усилены. Зона работы оргкомитета недоступна для других аккредитованных групп", — сообщили организаторы представителю "Спорт-Экспресс".
Вечером 4 апреля Андрей Чибис получил удар ножом в живот от неизвестного мужчины после встречи с жителями города Апатиты, который расположен в 20 километрах от Кировска. Жизни губернатора, по словам врачей, ничего не угрожает, однако его состояние оценивается как тяжёлое.
5 апреля Андрей Чибис пришёл в себя после операционного наркоза и поблагодарил жителей области за слова поддержки, которые он получил в большом количестве.
Финал Кубка России в Кировске продолжается до воскресенья, 7 апреля.
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