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4 лучших поз йоги, которые должен выполнять каждый велосипедист

Тренировка по йоге для велосипедистов

2:37
Спорт

Лучшие позы йоги для велосипедистов в основном будут восстанавливающими. Это медитативный стиль, в котором основное внимание уделяется простым позам для растяжки, омоложения, исцеления и осознанности. Восстановительные занятия подходят для начинающих, и большинство поз можно безопасно выполнять дома — без присутствия инструктора. Следующие позы помогут вам восстановиться после долгой поездки, а также укрепят силу и гибкость.

Тренировка по йоге для велосипедистов
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

1. Поза с откинутым большим пальцем ноги (Супта Падагушатасана).

Вы можете захватить большой палец ноги двумя пальцами и осторожно подтянуть стопу к голове, чтобы удлинить подколенное сухожилие.

  • Лягте на спину и упритесь ладонями и пятками в пол.
  • На выдохе прижмите правое бедро к полу для устойчивости. Подтяните левое бедро к туловищу, слегка согнув колено. Медленно выпрямите колено и направьте пятку к потолку, пока нога не будет полностью вытянута, ступня согнута.
  • Задержитесь на 3 — 5 вдохов.

2. Поза саранчи (Шалабхасана).

  • Начните с положения на животе, руки по бокам.
  • Прижмите бедра к полу и начните задействовать мышцы нижней части спины и ног на выдохе.
  • Вдохните, плавно оторвите ноги, руки, плечи и грудь от пола. Расправьте плечи и представьте, что кто-то отводит ваши руки назад, пока вы растягиваете грудь. Поднимите пальцы ног, держа ступни близко друг к другу (они не должны соприкасаться).
  • Задержитесь на 3 — 5 вдохов.

3. Пассивная поза моста (Сету Бандха Сарвангасана).

  • Начните в положении сидя, ноги вместе, колени согнуты, ступни прижаты к полу. Положите блок или свернутое одеяло прямо под крестец, в верхней части копчика.
  • Медленно и осторожно опускайтесь назад, пока плечи не упрутся в пол. Ваша спина должна быть выгнута над свернутым одеялом, и вы должны почувствовать глубокое растяжение спины и передней части тела.
  • Задержитесь на 3 — 5 вдохов.

4. Наклон вперед в положении сидя (Паскимоттанасана).

  • Сядьте прямо, ноги вместе. Вытяните руки наружу и вверх, вытягивая кончики пальцев к потолку и удлиняя позвоночник.
  • На выдохе медленно наклоняйтесь вперед, сгибаясь чуть выше бедер. Приблизьте лоб как можно ближе к ногам.
  • Расслабьте плечи и опустите руки на пол по обе стороны от ступней. Вы почувствуете растяжение непосредственно в подколенных сухожилиях.
  • Сделайте 3 — 5 вдохов.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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