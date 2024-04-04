4 лучших поз йоги, которые должен выполнять каждый велосипедист

Тренировка по йоге для велосипедистов

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Лучшие позы йоги для велосипедистов в основном будут восстанавливающими. Это медитативный стиль, в котором основное внимание уделяется простым позам для растяжки, омоложения, исцеления и осознанности. Восстановительные занятия подходят для начинающих, и большинство поз можно безопасно выполнять дома — без присутствия инструктора. Следующие позы помогут вам восстановиться после долгой поездки, а также укрепят силу и гибкость.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

1. Поза с откинутым большим пальцем ноги (Супта Падагушатасана).

Вы можете захватить большой палец ноги двумя пальцами и осторожно подтянуть стопу к голове, чтобы удлинить подколенное сухожилие.

Лягте на спину и упритесь ладонями и пятками в пол.

На выдохе прижмите правое бедро к полу для устойчивости. Подтяните левое бедро к туловищу, слегка согнув колено. Медленно выпрямите колено и направьте пятку к потолку, пока нога не будет полностью вытянута, ступня согнута.

Задержитесь на 3 — 5 вдохов.

2. Поза саранчи (Шалабхасана).

Начните с положения на животе, руки по бокам.

Прижмите бедра к полу и начните задействовать мышцы нижней части спины и ног на выдохе.

Вдохните, плавно оторвите ноги, руки, плечи и грудь от пола. Расправьте плечи и представьте, что кто-то отводит ваши руки назад, пока вы растягиваете грудь. Поднимите пальцы ног, держа ступни близко друг к другу (они не должны соприкасаться).

Задержитесь на 3 — 5 вдохов.

3. Пассивная поза моста (Сету Бандха Сарвангасана).

Начните в положении сидя, ноги вместе, колени согнуты, ступни прижаты к полу. Положите блок или свернутое одеяло прямо под крестец, в верхней части копчика.

Медленно и осторожно опускайтесь назад, пока плечи не упрутся в пол. Ваша спина должна быть выгнута над свернутым одеялом, и вы должны почувствовать глубокое растяжение спины и передней части тела.

Задержитесь на 3 — 5 вдохов.

4. Наклон вперед в положении сидя (Паскимоттанасана).

Сядьте прямо, ноги вместе. Вытяните руки наружу и вверх, вытягивая кончики пальцев к потолку и удлиняя позвоночник.

На выдохе медленно наклоняйтесь вперед, сгибаясь чуть выше бедер. Приблизьте лоб как можно ближе к ногам.

Расслабьте плечи и опустите руки на пол по обе стороны от ступней. Вы почувствуете растяжение непосредственно в подколенных сухожилиях.

Сделайте 3 — 5 вдохов.