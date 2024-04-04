4 лучших поз йоги, которые должен выполнять каждый велосипедист

Лучшие позы йоги для велосипедистов в основном будут восстанавливающими. Это медитативный стиль, в котором основное внимание уделяется простым позам для растяжки, омоложения, исцеления и осознанности. Восстановительные занятия подходят для начинающих, и большинство поз можно безопасно выполнять дома — без присутствия инструктора. Следующие позы помогут вам восстановиться после долгой поездки, а также укрепят силу и гибкость.
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1. Поза с откинутым большим пальцем ноги (Супта Падагушатасана).
Вы можете захватить большой палец ноги двумя пальцами и осторожно подтянуть стопу к голове, чтобы удлинить подколенное сухожилие.
Лягте на спину и упритесь ладонями и пятками в пол.
На выдохе прижмите правое бедро к полу для устойчивости. Подтяните левое бедро к туловищу, слегка согнув колено. Медленно выпрямите колено и направьте пятку к потолку, пока нога не будет полностью вытянута, ступня согнута.
Задержитесь на 3 — 5 вдохов.
2. Поза саранчи (Шалабхасана).
Начните с положения на животе, руки по бокам.
Прижмите бедра к полу и начните задействовать мышцы нижней части спины и ног на выдохе.
Вдохните, плавно оторвите ноги, руки, плечи и грудь от пола. Расправьте плечи и представьте, что кто-то отводит ваши руки назад, пока вы растягиваете грудь. Поднимите пальцы ног, держа ступни близко друг к другу (они не должны соприкасаться).
Задержитесь на 3 — 5 вдохов.
3. Пассивная поза моста (Сету Бандха Сарвангасана).
Начните в положении сидя, ноги вместе, колени согнуты, ступни прижаты к полу. Положите блок или свернутое одеяло прямо под крестец, в верхней части копчика.
Медленно и осторожно опускайтесь назад, пока плечи не упрутся в пол. Ваша спина должна быть выгнута над свернутым одеялом, и вы должны почувствовать глубокое растяжение спины и передней части тела.
Задержитесь на 3 — 5 вдохов.
4. Наклон вперед в положении сидя (Паскимоттанасана).
Сядьте прямо, ноги вместе. Вытяните руки наружу и вверх, вытягивая кончики пальцев к потолку и удлиняя позвоночник.
На выдохе медленно наклоняйтесь вперед, сгибаясь чуть выше бедер. Приблизьте лоб как можно ближе к ногам.
Расслабьте плечи и опустите руки на пол по обе стороны от ступней. Вы почувствуете растяжение непосредственно в подколенных сухожилиях.
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