Канадское издание The Globe and Mail опубликовало статью с призывом для участников Олимпийских игр в Париже, чтобы те игнорировали спортсменов из России.
Напомним, что ОИ-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.
"Никаких подбадриваний на церемонии открытия или во время соревнований", — пишет канадское издание.
Также в статье сказано, как сообщает портал "RT на русском", чтобы канадцы забыли о рукопожатиях с россиянами и не аплодировали спортсменам из РФ.
"Не нужно вести себя невоспитанно. Людям нужно вести себя исключительно так, словно России там нет", — говорится в публикации.
Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из Белоруссии и России к Олимпиаде в нейтральном статусе. Однако россиян не будет на церемонии открытия Олимпийских игр.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.