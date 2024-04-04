В Канаде спортсменов призвали игнорировать россиян на Олимпиаде в Париже

Канадцев призвали игнорировать российских спортсменов на ОИ-2024 во Франции

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Канадское издание The Globe and Mail опубликовало статью с призывом для участников Олимпийских игр в Париже, чтобы те игнорировали спортсменов из России.

Фото: wikimedia.org by RuinDig/Yuki Uchida is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Напомним, что ОИ-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

"Никаких подбадриваний на церемонии открытия или во время соревнований", — пишет канадское издание.

Также в статье сказано, как сообщает портал "RT на русском", чтобы канадцы забыли о рукопожатиях с россиянами и не аплодировали спортсменам из РФ.

"Не нужно вести себя невоспитанно. Людям нужно вести себя исключительно так, словно России там нет", — говорится в публикации.

Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из Белоруссии и России к Олимпиаде в нейтральном статусе. Однако россиян не будет на церемонии открытия Олимпийских игр.