Бывший футболист сборной России Мамаев собирается отсудить более 10 миллионов рублей у экс-супруги

Бывшая супруга экс-футболиста сборной России Павла Мамаева Алана рассказала, что он хочет у нее отсудить более 10 миллионов рублей.
Деньги Павел требует за неосновательное обогащение во время брака.
По словам Аланы Мамаевой, которые приводят РИА Новости, в суд Павел подал спустя три года после их развода.
"Мне пришла досудебная претензия от Павла Мамаева. Я не могла представить, что спустя три года такое может произойти. Претензия о взыскании неосновательного обогащения", — написала бывшая жена Мамаева в соцсети.
По ее словам, Павел считает, что во время брака она неосновательно обогатилась и с нее нужно взыскать деньги.
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