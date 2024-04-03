Бывший футболист сборной России Мамаев собирается отсудить более 10 миллионов рублей у экс-супруги

Мамаев собирается отсудить более 10 миллионов рублей у бывшей жены

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывшая супруга экс-футболиста сборной России Павла Мамаева Алана рассказала, что он хочет у нее отсудить более 10 миллионов рублей.

Фото: flickr.com by Blogtrepreneur is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Деньги Павел требует за неосновательное обогащение во время брака.

По словам Аланы Мамаевой, которые приводят РИА Новости, в суд Павел подал спустя три года после их развода.

"Мне пришла досудебная претензия от Павла Мамаева. Я не могла представить, что спустя три года такое может произойти. Претензия о взыскании неосновательного обогащения", — написала бывшая жена Мамаева в соцсети.

По ее словам, Павел считает, что во время брака она неосновательно обогатилась и с нее нужно взыскать деньги.