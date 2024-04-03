Открытие сезона шоссейных марафонов 7 апреля состоится в Москве

Первый в этом году шоссейный забег "Апрель" проведут 7 апреля в столице

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В столице 7 апреля начнется сезон шоссейных марафонов. Он стартует с забега "Апрель" на 5 километров на территории ОК "Лужники".

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Также в этот день пройдет III этап Студенческого кубка Бегового сообщества.

"В забеге "Апрель" примут участие более 1100 новичков, а это больше 16 процентов от всех зарегистрированных", — цитирует портал "Чемпионат" директора забега и сооснователя Бегового сообщества Дмитрия Тарасова.

По его словам, коммьюнити бегунов становится все больше.

Кстати, забег "Апрель" стартует в 10:00.