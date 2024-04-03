Открытие сезона шоссейных марафонов 7 апреля состоится в Москве

В столице 7 апреля начнется сезон шоссейных марафонов. Он стартует с забега "Апрель" на 5 километров на территории ОК "Лужники".
Также в этот день пройдет III этап Студенческого кубка Бегового сообщества.
"В забеге "Апрель" примут участие более 1100 новичков, а это больше 16 процентов от всех зарегистрированных", — цитирует портал "Чемпионат" директора забега и сооснователя Бегового сообщества Дмитрия Тарасова.
По его словам, коммьюнити бегунов становится все больше.
Кстати, забег "Апрель" стартует в 10:00.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.