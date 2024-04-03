Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары назвали растения, которые нельзя покупать в дом с питомцем
Эксперты советуют покупать летные туры как можно раньше
Сколько должен зарабатывать россиянин для того чтобы взять льготную ипотеку
JLD: обнаружена связь между заиканием и нарушениями чтения у взрослых
Смертность на дорогах США снизилась второй год подряд, но остается выше до-пандемического уровня
Простой яблочный пирог: особенно вкусен в тёплом виде
Врач Соломатина: съедаемая кожура киви продлевает молодость
Как жёсткая вода портит волосы: симптомы и способы борьбы
Прорастает лук-севок, но вы ещё не готовы его сажать?
Открытие сезона шоссейных марафонов 7 апреля состоится в Москве

Первый в этом году шоссейный забег "Апрель" проведут 7 апреля в столице

0:36
Спорт

В столице 7 апреля начнется сезон шоссейных марафонов. Он стартует с забега "Апрель" на 5 километров на территории ОК "Лужники".

Первый в этом году шоссейный забег "Апрель" проведут 7 апреля в столице
Фото: 500px.com by the Archive Team is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Также в этот день пройдет III этап Студенческого кубка Бегового сообщества.

"В забеге "Апрель" примут участие более 1100 новичков, а это больше 16 процентов от всех зарегистрированных", — цитирует портал "Чемпионат" директора забега и сооснователя Бегового сообщества Дмитрия Тарасова.

По его словам, коммьюнити бегунов становится все больше.

Кстати, забег "Апрель" стартует в 10:00.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев

У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.

Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Уникальное явление: гигантские медузы захватывают берега Антальи
После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Варшава и армия Польши усиленно готовятся к разделу Украины Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
"Эффективнее гиперзвука": названа самая результативная ракета российской армии
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Секрет совершенной кожи: правила использования сахарного скраба
Секрет совершенной кожи: правила использования сахарного скраба
Последние материалы
Эксперты советуют покупать летные туры как можно раньше
Сколько должен зарабатывать россиянин для того чтобы взять льготную ипотеку
JLD: обнаружена связь между заиканием и нарушениями чтения у взрослых
Смертность на дорогах США снизилась второй год подряд, но остается выше до-пандемического уровня
Первый в этом году шоссейный забег "Апрель" проведут 7 апреля в столице
Простой яблочный пирог: особенно вкусен в тёплом виде
Врач Соломатина: съедаемая кожура киви продлевает молодость
Как жёсткая вода портит волосы: симптомы и способы борьбы
Прорастает лук-севок, но вы ещё не готовы его сажать?
Россияне оказались недовольны отдыхая в Кисловодске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников