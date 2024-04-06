Тренер рассказала о всех плюсах занятий аквафитнесом

Тренер Ирина Омарова рассказала о пользе аквафитнеса

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Ирина Омарова рассказала, что занятия аквафитнесом — хороший способ сделать тело подтянутым, даже если для обычных занятий есть ограничения.

Фото: flickr.com by Gary Bembridge is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В него вошли и известная всем классическая аквааэробика, и новейшие направления, такие как Aqua Cross Training, Aqua Bike, Aquaflat и другое.

"Тренировки по аквафитнесу универсальны и подходят людям различного возраста и пола", — приводит портал "Чемпионат" слова Омаровой.

По ее словам, аквафитнес интересен тем, что для занятий не нужно обладать навыками плавания. На тренировках в глубокой части бассейна используется специальное поддерживающее оборудование, а на мелкой – упражнения выполняются с опорой на дно.

Упражнения аквафитнеса в отличие от плавания нужно выполнять в положении вертикально. Это усиливает включение мышц поддерживающих осанку.

Кроме того, аквафитнес – лучший вариант для тех, кто любит проводить тренировочное время эффективно. Во время занятий в воде тело получает одновременно и кардионагрузку, и тренировку всех мышечных групп без исключения.