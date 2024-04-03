Емельяненко сообщил об отмене боя против Дацика

Бой Емельяненко и Дацика не состоится из-за угрозы теракта

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Реванш российского бойца ММА Александра Емельяненко против россиянина Вячеслава Дацика не состоится. Об этом заявил Емельяненко в соцсетях.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Дело в том, что бой отменен из-за угрозы теракта. 42-летний тяжеловес выложил письмо от руководства лиги, где написано, что поединок отменен из-за сохраняющейся угрозы совершения террористического акта.

Напомним, что реванш Емельяненко и Дацика должен был состояться 12 апреля.

Кстати, первый бой этих спортсменов, который прошел в сентябре два года назад, завершился победой Вячеслава Дацика.