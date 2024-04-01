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Станислав Поздняков заявил, что МОК должен был отреагировать на слова мэра Парижа о российских спортсменах

Поздняков осудил МОК за отсутствие реакции на слова мэра Парижа

1:10
Спорт

Станислав Поздняков, который занимает пост главы ОКР, считает, что МОК обязан был отреагировать на заявление Анн Идальго о российских и белорусских спортсменах.

Поздняков осудил МОК за отсутствие реакции на слова мэра Парижа
Фото: olympic.ru by Официальный сайт Олимпийского комитета России

Напомним вам, что Идальго, во время посещения Украины сообщила, что спортсменам из РФ и Белоруссии не будут рады в столице Франции.

Поздняков заявил, что в случае отказа организаторов Игр принимать у себя атлетов МОК должен реагировать. Например, перенести соревнования в другой город. Глава ОКР расценивает отсутствие реакции как передачу прав по проведению состязаний в руки руководства Парижа, которые будут определять, кто сможет принять участие, а кто нет. Также Поздняков сказал, что Идальго оказала МОК услугу, ведь в случае происшествий с российскими и белорусскими спортсменами комитет сможет обвинить мэра Парижа.

Поздняков считает, что российских спортсменов не хотят видеть на Олимпиаде. Это доказывают слова Идальго, заявления, что принимающая сторона не будет гарантировать безопасность нейтральных спортсменов, и решения МОК, который делает все, чтобы в Играх принимало участие как можно меньше атлетов из России.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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