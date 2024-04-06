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Для набора массы тренер посоветовал делать упражнение Тяга Ятса легендарного бодибилдера

Тренер Аверьянов рассказал о полезном упражнении во время набора массы

1:09
Спорт

Тем, кто хочет набрать массу будет полезно делать упражнение Тяга Ятса. Его назвали в честь известного бодибилдера и шестикратного победителя конкурса "Мистер Олимпия" Дориана Ятса. Это упражнение он любил за эффективность. Тренер Юрий Аверьянов рассказал, как делать такую тягу.

Тренер Аверьянов рассказал о полезном упражнении во время набора массы
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Инструктор убеждает, что Тяга Ятса — это базовое упражнение для развития мышц спины, что-то среднее между классической тягой штанги в наклоне и шрагами со штангой.

"В отличие от тяги в наклоне, где положение корпуса стремится к параллели с полом, угол между корпусом и вертикалью в тяге Ятса — около 30 градусов. Это нужно для смещения нагрузки в пользу трапециевидной и ромбовидной мышц спины", — отметил Аверьянов.

Важно, что новичок выполнит это упражнение с большей вероятностью, чем классическую тягу в наклоне, так как небольшой наклон корпуса позволяет ослабить нагрузку на мышцы-разгибатели позвоночника.

Отметим, что тяга в наклоне подразумевает движение локтей назад, а во время выполнения тяги Ятса локти должны уходить не только назад, но и немного вверх.

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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