Гараничев прокомментировал свою победу на ЧР в последней гонке в карьере: "Грандиозные проводы!"

Биатлонист Гараничев назвал свою победу на ЧР в последнем старте в карьере "хорошо хлопнуть дверью"

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года Евгений Гараничев завершил свою спортивную карьеру на самом высоком уровне, победив в эстафете в рамках Альфа-Банк чемпионата России.

Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В своем комментарии спортсмен выразил благодарность болельщикам за поддержку, подчеркнув их значимую роль в создании атмосферы на соревнованиях.

"Грандиозные проводы! На разминке, на пристрелке у меня даже слезы на глаза наворачивались, когда я шёл мимо трибун. Спасибо большое болельщикам за поддержку! Болельщики действительно создают атмосферу на соревнованиях, всегда поддерживают, подгоняют нас, это дополнительно мотивирует. Я хорошо так хлопнул дверью", — сказал Гараничев на "Матч ТВ".

Гараничев также выразил признательность своим хейтерам, отметив, что их критика только мотивировала его к достижению новых высот.

Спортсмен отметил, что окончание его карьеры пришлось на самый лучший стадион мира. Несмотря на проблемы со здоровьем, вызванные последствиями коронавируса, Гараничев смог дать все силы на последней гонке и не подвести свою команду. Он выразил признательность своим коллегам за поддержку и комфортное преимущество, которое они ему обеспечили.

Евгений Гараничев завершил свою карьеру в биатлоне с победой и гордостью за свои достижения. Спортсмен останется в памяти болельщиков и коллег как талантливый и преданный атлет.

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