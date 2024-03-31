Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашняя работа: маски для лица, которыми пользуются звезды
Названы продукты, полезные для сердца и сосудов
Как продлить молодость: тихоходки поразили учёных своей выживаемостью
Эксперты РБК: обязательная продажа валютной выручки экспортерами негативно скажется на курсе рубля
МИД РФ потребовал от Украины арестовать главу СБУ Малюка*
У звезды сериала "Солдаты" Романа Мадянова выявила саркому лёгкого
Эксперты определили стоимость летнего отдыха в Крыму
В ГИБДД предупредили о принудительной отправке на техосмотр, несмотря на его отмену
Посадите в саду эффектный лунник
Гараничев прокомментировал свою победу на ЧР в последней гонке в карьере: "Грандиозные проводы!"

Биатлонист Гараничев назвал свою победу на ЧР в последнем старте в карьере "хорошо хлопнуть дверью"

1:30
Спорт

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года Евгений Гараничев завершил свою спортивную карьеру на самом высоком уровне, победив в эстафете в рамках Альфа-Банк чемпионата России.

Биатлонист Гараничев назвал свою победу на ЧР в последнем старте в карьере "хорошо хлопнуть дверью"
Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В своем комментарии спортсмен выразил благодарность болельщикам за поддержку, подчеркнув их значимую роль в создании атмосферы на соревнованиях.

"Грандиозные проводы! На разминке, на пристрелке у меня даже слезы на глаза наворачивались, когда я шёл мимо трибун. Спасибо большое болельщикам за поддержку! Болельщики действительно создают атмосферу на соревнованиях, всегда поддерживают, подгоняют нас, это дополнительно мотивирует. Я хорошо так хлопнул дверью", — сказал Гараничев на "Матч ТВ".

Гараничев также выразил признательность своим хейтерам, отметив, что их критика только мотивировала его к достижению новых высот.

Спортсмен отметил, что окончание его карьеры пришлось на самый лучший стадион мира. Несмотря на проблемы со здоровьем, вызванные последствиями коронавируса, Гараничев смог дать все силы на последней гонке и не подвести свою команду. Он выразил признательность своим коллегам за поддержку и комфортное преимущество, которое они ему обеспечили.

Евгений Гараничев завершил свою карьеру в биатлоне с победой и гордостью за свои достижения. Спортсмен останется в памяти болельщиков и коллег как талантливый и преданный атлет.

Роман со спортом...у Евгения Гараничева
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз
Импорту нет! В России появится новый производитель полимерных труб
Сколько слов они знают: названы самые разговорчивые породы кошек
Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры" Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Последние материалы
Домашняя работа: маски для лица, которыми пользуются звезды
Названы продукты, полезные для сердца и сосудов
Как продлить молодость: тихоходки поразили учёных своей выживаемостью
Эксперты РБК: обязательная продажа валютной выручки экспортерами негативно скажется на курсе рубля
МИД РФ потребовал от Украины арестовать главу СБУ Малюка*
У звезды сериала "Солдаты" Романа Мадянова выявила саркому лёгкого
Эксперты определили стоимость летнего отдыха в Крыму
В ГИБДД предупредили о принудительной отправке на техосмотр, несмотря на его отмену
Посадите в саду эффектный лунник
Что значит, когда кот спит животом вверх
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников