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"Ощущаю себя на 20 с небольшим лет": российский биатлонист Гараничев пока не намерен уйти из спорта

36-летний российский биатлонист Гараничев допустил, что выступит в следующем сезоне

Спорт

Биатлонист Евгений Гараничев сообщил о намерении выступать в следующем сезоне. ТАкое заявление спортсмен сделал после индивидуальной гонки на Спартакиаде в Златоусте.

36-летний российский биатлонист Гараничев допустил, что выступит в следующем сезоне
Фото: Own work by Peter Porai-Koshits is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Напомним, российскому биатлонисту 36 лет. Он стал обладателем бронзовой медали в индивидуальной гонке, прошедшей в Сочи 10 лет назад. Спортсмен отметил, что всё будет зависит от его состояния. Он не исключил разные сценарии развития событий.

"Вот вы мне сейчас напомнили, что мне 36 лет, но я не ощущаю себя на этот возраст. Это только начало, ощущаю себя на 20 с небольшим лет", — сказал Гараничев в беседе с ТАСС.

Он отметил, что ощущает поддержку родных, близких, болельщиков. По его словам, тренеры не советуют ему завершать карьеру в спорте. Гараничев напомнил о знаменитом биатлонисте Уле-Эйнаре Бьорндалене. Восьмикратный олимпийский чемпион завершил спортивную карьеру в 44 года.

Стрельба Гараничева в эстафетах на главных стартах: 2012 - 2016
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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