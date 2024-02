"Ощущаю себя на 20 с небольшим лет": российский биатлонист Гараничев пока не намерен уйти из спорта

Биатлонист Евгений Гараничев сообщил о намерении выступать в следующем сезоне. ТАкое заявление спортсмен сделал после индивидуальной гонки на Спартакиаде в Златоусте.

