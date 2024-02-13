"Ощущаю себя на 20 с небольшим лет": российский биатлонист Гараничев пока не намерен уйти из спорта

Биатлонист Евгений Гараничев сообщил о намерении выступать в следующем сезоне. ТАкое заявление спортсмен сделал после индивидуальной гонки на Спартакиаде в Златоусте.
Напомним, российскому биатлонисту 36 лет. Он стал обладателем бронзовой медали в индивидуальной гонке, прошедшей в Сочи 10 лет назад. Спортсмен отметил, что всё будет зависит от его состояния. Он не исключил разные сценарии развития событий.
"Вот вы мне сейчас напомнили, что мне 36 лет, но я не ощущаю себя на этот возраст. Это только начало, ощущаю себя на 20 с небольшим лет", — сказал Гараничев в беседе с ТАСС.
Он отметил, что ощущает поддержку родных, близких, болельщиков. По его словам, тренеры не советуют ему завершать карьеру в спорте. Гараничев напомнил о знаменитом биатлонисте Уле-Эйнаре Бьорндалене. Восьмикратный олимпийский чемпион завершил спортивную карьеру в 44 года.
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