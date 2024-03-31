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Стало известно, как стать обладателем значка ГТО в 2024-м году

Значок ГТО можно получить в 2024-м году

1:57
Спорт

Стало известно, как и где в 2024-м году сдать ГТО и какие бонусы за это можно получить. Напомним, что комплекс "Готов к труду и обороне" — это физические упражнения, нормативы и спортивные дисциплины для людей всех возрастов.

Значок ГТО можно получить в 2024-м году
Фото: klops.ru by Александр Подгорчук. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Программа состоит из нескольких ступеней, каждая из которых включает упражнения на выносливость, гибкость, скоростные возможности и координацию. Часть нормативов участник должен выполнить обязательно, несколько видов упражнений идут на выбор.

Сдать ГТО может любой желающий из I или II групп здоровья. Участие в программе добровольное. Каждая ступень ГТО, а их 18 штук, включает определенные нормативы и состоит из 13 видов спортивных дисциплин: бег, плавание, подтягивания на перекладине, стрельба и другие. Причем для женщин и мужчин упражнения разные.

Чтобы получить знак отличия, нужно сдать четыре-пять обязательных нормативов и еще два-три на выбор. Подробно ознакомиться с нормативами для различных возрастных категорий можно на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Чтобы сдать нормативы, нужно зарегистрироваться на сайте ГТО и подать заявку на сдачу. Необходимо предоставить скан паспорта для подтверждения личности, а также медицинскую справку, которую можно получить в поликлинике. После рассмотрения заявки в личный кабинет придет уведомление, где и когда состоится испытание.

Нормативы сдают в специальных центрах, адрес которых также можно узнать на сайте ГТО. Однако за раз пройти все тесты не получится. За успешную сдачу нормативов ГТО положены золотой, серебряный или бронзовый знак отличия. Награда утверждена приказом Министерства спорта РФ.

Добавим, что выпускникам старших классов положены дополнительные баллы по ЕГЭ за сдачу ГТО.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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