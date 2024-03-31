Чемпионка мира Екатерина Стенищева рассказала, почему женщинам стоит попробовать ушу

Чемпионка Стенищева: ушу подходит для женщин, потому что в нем много направлений

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Чемпионка мира по ушу Екатерина Стенищева рассказала, что ушу подходит для женщин, так как имеет очень много направлений.

Фото: commons.wikimedia.org by Nightscream is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Этот вид спорта сочетает в себе спортивное, традиционное и боевое ушу, где можно научиться самообороне, а также дыхательную гимнастику.

По словам Стенищевой, которые приводит портал "СЭ", каждая женщина может выбрать то направление, которое ей в данный момент подходит.

Чемпионка по ушу привела пример: если хотите стать гибкой, нужно идти на пилатес или растяжку. Если хотите заниматься самообороной, нужно бежать еще на бокс или какие-то единоборства. А если хотите медитировать, придется идти на йогу. Ушу сочетает в себе все и сразу