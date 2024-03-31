Чемпионка мира Екатерина Стенищева рассказала, почему женщинам стоит попробовать ушу

Чемпионка мира по ушу Екатерина Стенищева рассказала, что ушу подходит для женщин, так как имеет очень много направлений.
Этот вид спорта сочетает в себе спортивное, традиционное и боевое ушу, где можно научиться самообороне, а также дыхательную гимнастику.
По словам Стенищевой, которые приводит портал "СЭ", каждая женщина может выбрать то направление, которое ей в данный момент подходит.
Чемпионка по ушу привела пример: если хотите стать гибкой, нужно идти на пилатес или растяжку. Если хотите заниматься самообороной, нужно бежать еще на бокс или какие-то единоборства. А если хотите медитировать, придется идти на йогу. Ушу сочетает в себе все и сразу
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.