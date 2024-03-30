Тренер рассказал, как можно быстро скинуть лишние килограммы благодаря высокоинтенсивным тренировкам

Фитнес-тренер Юрий Аверьянов рассказал о высокоинтексивных тренировках как об эффективном способе похудения. По его словам, такие занятия являются одним из видов физической активности, которая направлена в первую очередь на развитие выносливости.
"В отличие от классической непрерывной тренировки выносливости, такой как бег трусцой, быстрая ходьба, неспешная поездка на велосипеде, высокоинтенсивный тренинг предполагает периоды взрывной нагрузки и восстановления", — приводит портал "Чемпионат" слова Аверьянова.
Такие тренировки улучшают метаболический процесс, это способствует сжиганию жира. Еще они занимают меньше времени, чем обычные занятия.
Инструктор отмечает, что высокоинтенсивные тренировки можно адаптировать к различным видам физической активности, например, бегу, езде на велосипеде, подтягиваниям.
В начале занятия нужно сделать общую и специальную разминки.
"Специальная разминка, например динамическая растяжка или суставная гимнастика, направлена на улучшение кровоснабжения суставов и их мобильности. К ней можно отнести работу с лёгким весом", — рассказал Юрий.
Как же выбрать тренировку? По словам тренера, если вы, например, хотите улучшить скорость и развить выносливость, подойдёт использование кардиотренажёра — беговой дорожки или эллипса — во время выполнения высокоинтенсивной интервальной тренировки.
Если же нужно укрепить мышцы и развить силовую выносливость? Тогда выбор стоит сделать в пользу круговой тренировки с отягощением. 4-8 упражнений с чередованием тренируемых мышц, короткий отдых между ними, 2-3 круга в таком темпе — и вы в хорошей форме.
Важно, что не всем под силу такие нагрузки, поэтому сначала проконсультируйтесь с врачом или фитнес-тренером.
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