Ягудин рассказал, что мог поучаствовать в ЧР по прыжкам, и объяснил, почему не стал этого делать

Ягудин признался, что мог быть участником чемпионата России по прыжкам

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин обсудил возможность своего участия в командном чемпионате России по прыжкам, который состоялся в январе 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ягудин заявил, что для него, как спортсмена, участвующего только в одном турнире в сезоне — "Русский вызов", каждая ошибка имеет огромное значение.

Однако фигурист рассматривал возможность выступления на Кубке Первого канала как приглашенный спортсмен. Ягудин упомянул, что Лиза Туктамышева уже прыгала на этом турнире, и он также мог бы продемонстрировать тройной тулуп. Однако, из-за неуверенности и страха, Ягудин решил воздержаться от участия.

"Лиза Туктамышева там прыгала, я тоже мог сделать тройной тулуп. Были по этому поводу мысли, но там бы так страшно было, что я сказал: "Ребята, давайте пока пропущу". Мне в 44 годика и этого хватает", — сказал Ягудин в разговоре со "Спорт-Экспресс".

В марте текущего года Алексей Ягудин вновь одержал победу на шоу-программе "Русский вызов", которое проходило в Санкт-Петербурге.