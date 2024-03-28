Ягудин рассказал, что мог поучаствовать в ЧР по прыжкам, и объяснил, почему не стал этого делать

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин обсудил возможность своего участия в командном чемпионате России по прыжкам, который состоялся в январе 2024 года.
Ягудин заявил, что для него, как спортсмена, участвующего только в одном турнире в сезоне — "Русский вызов", каждая ошибка имеет огромное значение.
Однако фигурист рассматривал возможность выступления на Кубке Первого канала как приглашенный спортсмен. Ягудин упомянул, что Лиза Туктамышева уже прыгала на этом турнире, и он также мог бы продемонстрировать тройной тулуп. Однако, из-за неуверенности и страха, Ягудин решил воздержаться от участия.
"Лиза Туктамышева там прыгала, я тоже мог сделать тройной тулуп. Были по этому поводу мысли, но там бы так страшно было, что я сказал: "Ребята, давайте пока пропущу". Мне в 44 годика и этого хватает", — сказал Ягудин в разговоре со "Спорт-Экспресс".
В марте текущего года Алексей Ягудин вновь одержал победу на шоу-программе "Русский вызов", которое проходило в Санкт-Петербурге.
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