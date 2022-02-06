"Мерзость и позорище": Ягудин о выходке украинцев после выступления Валиевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о выходке украинской команды после выступления Камилы Валиевой.

Украинские "болельщики" смешивают спорт и политику в одну грязную кучу и не уважают соперников. Так после выступления россиянки Валиевой свое мнение о выходке украинских спортсменов высказал чемпион в мужском одиночном катании в разговоре с журналистами.

Камиле после проката короткой программы аплодировали стоя соперники из других стран (даже американцы), кроме украинцев. Алексей подчеркнул, что политика должна быть вне спорта, однако подобные вещи начали происходить регулярно.

"Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище", - сказал Ягудин.

Раньше сообщалось, что Валиева в короткой программе на командном турнире на Олимпийских играх в Пекине заняла первое место .