Соципотеку в Подмосковье под 6 процентов смогла получить спортивный тренер Курдадзе

Тренер по самбо Курдадзе рассказала, что смогла получить соципотеку под шесть процентов в Подмосковье

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер по самбо из Школы Олимпийского резерва Лали Курдадзе рассказала, как она получила социальную ипотеку под 6% в Подмосковье. Она объяснила, что переехала в Подмосковье из Владимирской области и узнала о возможности социальной ипотеки из приказа Министерства спорта. После того как она удовлетворила все критерии, включая стаж работы и участие в соревнованиях, Курдадзе решила попробовать получить ипотеку. Её поддержал директор спортивного учреждения.

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Курдадзе подчеркнула, что она собрала все необходимые документы, которых было много, и затем ей дали сертификат на получение ипотеки от Минспорта. Она выбрала квартиру в Люберцах. Процентая ставка по кредиту составила 6 процентов годовых. Теперь ей требуется около 20 минут, чтобы добраться на работу, если нет пробок.

Тренер отметила, что она работает с детьми от 7 до 13 лет и следит за их прогрессом, а также поддерживает их дальнейшее развитие.

"Сначала идёт начальный этап подготовки, наша задача — не только спортивный результат, но чтобы дети становились лучше. Смотрю за своими детьми в дальнейшем, болею за них", — добавила специалист в беседе с Телеканалом "360".