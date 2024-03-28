Губерниев послал Валиевой лучи поддержки: "У нас в стране очень многим труднее, чем ей"

Комментатор Губерниев считает, что Валиева не пропадёт и без президентской стипендии

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о лишении фигуристки Камилы Валиевой президентской стипендии, отметив, что она даже в таком случае не останется без работы.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Хотя спортсменка была исключена из национальной сборной, она все равно продолжит участвовать в коммерческих шоу и мастер-классах, и её профессиональные навыки останутся востребованными, уверен комментатор.

Губерниев выразил свою поддержку Камиле и выразил сожаление, что её дисквалификация кажется несправедливой, поскольку все еще нет никакой ясности в отношении произошедшего инцидента.

Тележурналист также отметил, что, несмотря на это, есть люди в нашей стране, которым гораздо труднее, и Камила найдет способ реализовать свой талант.

"У нас в стране очень многим труднее, чем ей. Посылаю Валиевой лучи поддержки и не сомневаюсь, что не раз с ней пересечемся. Камила найдет, где в стране реализовать свой талант", — сказал Губерниев, которого цитирует Sport24.