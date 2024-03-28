Губерниев послал Валиевой лучи поддержки: "У нас в стране очень многим труднее, чем ей"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о лишении фигуристки Камилы Валиевой президентской стипендии, отметив, что она даже в таком случае не останется без работы.
Хотя спортсменка была исключена из национальной сборной, она все равно продолжит участвовать в коммерческих шоу и мастер-классах, и её профессиональные навыки останутся востребованными, уверен комментатор.
Губерниев выразил свою поддержку Камиле и выразил сожаление, что её дисквалификация кажется несправедливой, поскольку все еще нет никакой ясности в отношении произошедшего инцидента.
Тележурналист также отметил, что, несмотря на это, есть люди в нашей стране, которым гораздо труднее, и Камила найдет способ реализовать свой талант.
"У нас в стране очень многим труднее, чем ей. Посылаю Валиевой лучи поддержки и не сомневаюсь, что не раз с ней пересечемся. Камила найдет, где в стране реализовать свой талант", — сказал Губерниев, которого цитирует Sport24.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.