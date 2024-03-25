Камила Валиева больше не является получателем президентской стипендии

Фигуристке Камиле Валиевой больше не будут выплачивать президентскую стипендию

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

17-летняя российская фигуристка Камила Валиева больше не получает стипендию президента Российской Федерации после её дисквалификации на четыре года, как это было решено Спортивным арбитражным судом (CAS).

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В соответствии с указом президента РФ от 31 марта 2011 года, именные стипендии президента выделяются олимпийским чемпионам на пожизненной основе, а серебряным и бронзовым призёрам — в течение периода, пока они являются кандидатами в национальную сборную команду. Размер стипендии варьируется от 30 до 52 тысяч рублей.

Министерство спорта России в соответствии с приказом от 7 марта 2024 года прекратило выплату стипендии Камиле Валиевой, которая была исключена из списка кандидатов в национальную сборную команду по фигурному катанию на коньках из-за дисквалификации.

Это означает, что ей больше не полагается стипендия президента Российской Федерации. Таким образом, в связи с ее дисквалификацией и исключением из списка кандидатов в сборную команду России, Камила Валиева не имеет права на получение стипендии президента Российской Федерации.

"Камила Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Выплата стипендии президента Российской Федерации ей прекращена", — сказал представитель пресс-служба Минспорта в разговоре с ТАСС.