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Камила Валиева больше не является получателем президентской стипендии

Фигуристке Камиле Валиевой больше не будут выплачивать президентскую стипендию

1:29
Спорт

17-летняя российская фигуристка Камила Валиева больше не получает стипендию президента Российской Федерации после её дисквалификации на четыре года, как это было решено Спортивным арбитражным судом (CAS).

Фигуристке Камиле Валиевой больше не будут выплачивать президентскую стипендию
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В соответствии с указом президента РФ от 31 марта 2011 года, именные стипендии президента выделяются олимпийским чемпионам на пожизненной основе, а серебряным и бронзовым призёрам — в течение периода, пока они являются кандидатами в национальную сборную команду. Размер стипендии варьируется от 30 до 52 тысяч рублей.

Министерство спорта России в соответствии с приказом от 7 марта 2024 года прекратило выплату стипендии Камиле Валиевой, которая была исключена из списка кандидатов в национальную сборную команду по фигурному катанию на коньках из-за дисквалификации.

Это означает, что ей больше не полагается стипендия президента Российской Федерации. Таким образом, в связи с ее дисквалификацией и исключением из списка кандидатов в сборную команду России, Камила Валиева не имеет права на получение стипендии президента Российской Федерации.

"Камила Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Выплата стипендии президента Российской Федерации ей прекращена", — сказал представитель пресс-служба Минспорта в разговоре с ТАСС.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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