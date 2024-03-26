Ильгар Мамедов: "Не понимаю тех, кто хочет просто поехать прогуляться по Парижу со всеми его неудобствами "

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов уверен, что участие наших спортсменов в Олимпийских играх-2024 разделит общество на два лагеря.
Также он заявил, что не понимает тех, кто хочет выступить на ОИ, но не имеет 99-процентных шансов взять золото. По его словам, это просто "поехать прогуляться по Парижу со всеми его неудобствами".
"Это будет разделение общества, этого нельзя допускать. Каждый пусть задаст себе вопрос: насколько ты любишь себя и насколько ты любишь свою страну", — приводит ТАСС слова Мамедова.
Добавим, что в декабре 2023-го года МОК допустил жителей России к Играм в Париже в нейтральном статусе.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.