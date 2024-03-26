Ильгар Мамедов: "Не понимаю тех, кто хочет просто поехать прогуляться по Парижу со всеми его неудобствами "

Чемпион Ильгар Мамедов: участие российских спортсменов в ОИ-2024 разделит общество

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Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов уверен, что участие наших спортсменов в Олимпийских играх-2024 разделит общество на два лагеря.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

Также он заявил, что не понимает тех, кто хочет выступить на ОИ, но не имеет 99-процентных шансов взять золото. По его словам, это просто "поехать прогуляться по Парижу со всеми его неудобствами".

"Это будет разделение общества, этого нельзя допускать. Каждый пусть задаст себе вопрос: насколько ты любишь себя и насколько ты любишь свою страну", — приводит ТАСС слова Мамедова.

Добавим, что в декабре 2023-го года МОК допустил жителей России к Играм в Париже в нейтральном статусе.