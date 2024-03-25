В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского

В воскресенье художественная гимнастка из Белоруссии Алина Горносько выиграла на этапе Кубка мира, который проходил в Греции. На ее награждении играл отрывок из Первого концерта, написанный Петром Чайковским.
Напомним, что Гоносько в январе этого года Международная федерация гимнастики дала дозволение на выступление в состязаниях, но только под нейтральным статусом. И в конце прошлой недели девушка одержала верх на турнире в Греции.
Как известно, эта же музыка, написанная Чайковским, уже звучала на Играх в Токио и Пекине во время награждения спортсменов из России.
Весной 2022 года россиян лишили возможности соревноваться на международных турнирах из-за санкций. Но с начала этого года Россию и Белоруссию решили допустить до соревнований, правда, в нейтральном статусе. Но никто из гимнастов России не решился воспользоваться этим правом, так как хотят выступать под символикой своей страны.
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