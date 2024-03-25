Крутохвостов будет гендиректором клуба КХЛ "Сибирь" вместо Фастовского

Руководство клуба КХЛ поменялось после прошедшего сезона, где команда выступила плохо. Теперь гендиректором клуба КХЛ "Сибирь" станет Лев Крутохвостов.
Отметим, что 14 лет эту должность занимал Кирилл Фастовский.
Новое руководство 22 марта представили сборочной, сообщили на сайте команды.
Лев Крутохвостов — мастер спорта, много лет занимается развитием хоккея в Новосибирской области, также возглавлял местную хоккейную школу "Сибирь".
Отметим, что в этом сезоне новосибирский клуб занял десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
Под сиренью отлично растут эти растения.