Крутохвостов будет гендиректором клуба КХЛ "Сибирь" вместо Фастовского

Руководство клуба КХЛ поменялось после провального сезона

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Руководство клуба КХЛ поменялось после прошедшего сезона, где команда выступила плохо. Теперь гендиректором клуба КХЛ "Сибирь" станет Лев Крутохвостов.

Фото: Кадр из трансляции.

Отметим, что 14 лет эту должность занимал Кирилл Фастовский.

Новое руководство 22 марта представили сборочной, сообщили на сайте команды.

Лев Крутохвостов — мастер спорта, много лет занимается развитием хоккея в Новосибирской области, также возглавлял местную хоккейную школу "Сибирь".

Отметим, что в этом сезоне новосибирский клуб занял десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.