Тренер Роман Филиппенко рассказал, почему у некоторых мышцы ног не растут даже при усердных занятиях

Тренер Роман Филиппенко назвал ошибки при упражнениях на увеличение мышц ног

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Роман Филиппенко назвал главные ошибки, из-за которых даже при усердных тренировках, мышцы ног расти не будут.

Фото: flickr.com by brett jordan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Во-первых, это ошибка в питании. Филиппенко сообщил, что часто недостаточное потребление белка и избыточное — углеводов могут препятствовать росту и развитию мышц ног.

"Внимательно отнеситесь к своему рациону. Увеличьте потребление белка: мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и растительные источники белка. Также стоит снизить количество быстрых углеводов: сладостей, мучных изделий. Лучше ешьте овощи, бобовые", — пишет портал "Чемпионат”, ссылаясь на слова тренера.

Во-вторых, неверный выбор нагрузки и однообразие упражнений могут затруднить развитие мышц ног. Мало тренировок или слишком большая нагрузка тоже могут замедлить прогресс. Нужно менять программу, включить в неё разные упражнения. Стоит постепенно повышать интенсивность занятий, увеличивая вес или количество подходов.

Филиппенко добавил, что неправильная техника при выполнении упражнений на ноги, таких как приседания или жим ногами, может привести к неравномерной нагрузке, отсутствию результатов и к травмированию.