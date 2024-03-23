Трёхкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы, российский борец классического (греко-римского) стиля, мировая легенда Александр Карелин считает, что нашим атлетам, у которых есть олимпийские лицензии, стоит поехать на Олимпийские игры в Париж.
По его словам, решение об участии в Играх в Париже, конечно же, должно приниматься совместно с министерством спорта, ОКР и федерациями по видам спорта.
"Те российские атлеты, которые прошли сквозь дискриминационную, тенденциозную череду неприемлемых требований, завоевали олимпийские лицензии, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже", — сказал Карелин.
По его словам, которые приводит "РБК Спорт", наши спортсмены должны приложить все усилия, продемонстрировать наши лучшие качества, в том числе волю к победе.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.