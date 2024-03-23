Трёхкратный олимпийский чемпион Карелин считает, что российские спортсмены должны принять участие в ОИ-2024

Олимпийский чемпион Александр Карелин: российские атлеты должны участвовать в Играх-2024

Трёхкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы, российский борец классического (греко-римского) стиля, мировая легенда Александр Карелин считает, что нашим атлетам, у которых есть олимпийские лицензии, стоит поехать на Олимпийские игры в Париж.

Фото: mbk.appapi. xyz

По его словам, решение об участии в Играх в Париже, конечно же, должно приниматься совместно с министерством спорта, ОКР и федерациями по видам спорта.

"Те российские атлеты, которые прошли сквозь дискриминационную, тенденциозную череду неприемлемых требований, завоевали олимпийские лицензии, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже", — сказал Карелин.

По его словам, которые приводит "РБК Спорт", наши спортсмены должны приложить все усилия, продемонстрировать наши лучшие качества, в том числе волю к победе.