Большунов пообещал разобраться с норвежцами в мужской эстафете, лишь бы попасть на ОИ

Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов дал комментарий по поводу возможной борьбы с Норвегией в мужской эстафете на Олимпийских играх.
Чемпион ОИ заявил, что главное для сборной России — просто добраться до Олимпиады, а подробности соперничества с Норвегией уже будут решаться на месте.
"Главное — оказаться на Олимпиаде, а там уж мы разберёмся", — сказал Большунов на "Матч ТВ".
На Альфа-Банк чемпионате России-2024 в Малиновке, Архангельская область, в составе которой выступил Большунов, победила в мужской эстафете. Второе место досталось команде Тюменской области, а третье — сборной Республики Татарстан. Матч ТВ также отметил, что чемпионат России в Малиновке закончится 24 марта.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.