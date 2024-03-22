Большунов пообещал разобраться с норвежцами в мужской эстафете, лишь бы попасть на ОИ

Большунов считает, что сборная России в текущем составе смогла бы "разобраться" с норвежцами на ОИ

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов дал комментарий по поводу возможной борьбы с Норвегией в мужской эстафете на Олимпийских играх.

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Чемпион ОИ заявил, что главное для сборной России — просто добраться до Олимпиады, а подробности соперничества с Норвегией уже будут решаться на месте.

"Главное — оказаться на Олимпиаде, а там уж мы разберёмся", — сказал Большунов на "Матч ТВ".

На Альфа-Банк чемпионате России-2024 в Малиновке, Архангельская область, в составе которой выступил Большунов, победила в мужской эстафете. Второе место досталось команде Тюменской области, а третье — сборной Республики Татарстан. Матч ТВ также отметил, что чемпионат России в Малиновке закончится 24 марта.