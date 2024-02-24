Большунов сказал, что думает по поводу Степановой, считающей его победы в РФ "скучными"

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Большунов сообщил, что его не задевают слова Степановой, назвавшей "скучными" его победы в России

0:55
Спорт

Олимпийский чемпион и российский лыжник Александр Большунов прокомментировал заявления лыжницы Вероники Степановой, в которых она назвала его победы скучными.

Большунов сообщил, что его не задевают слова Степановой, назвавшей "скучными" его победы в России
Фото: commons.wikimedia.org by Fil.Al is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Большунов рассказал, что получил много извинений от людей, которые были возмущены словами Степановой.

Однако сам Большунов, по его словам, принял решение не обращать на это внимание и не тратить эмоций на человека, который ему безразличен.

"Извинений за её работу было очень много. Настолько, что мне стало интересно, да что же она сказала, пересмотреть, что ли? Но я подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен. Ну, было и прошло мимо меня", — сказал Большунов в разговоре с "Чемпионатом".

Олимпийский чемпион подчеркнул, что его не задевают слова Степановой.

В текущих соревнованиях "Гонка Легкова" Большунов и Степанова добились победы в своих гонках.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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