21 марта у Олега Матыцина, который занимает пост министра спорта России, состоялась встреча с Зораном Гайичом, министром спорта Сербии. На ней было предложено организовать товарищеское соревнование между сборными стран по волейболу.
На встрече министры спорта обсуждали долгосрочное сотрудничество. Матыцин сказал, что страна рада участию сербских спортсменов в мероприятиях России, например, в "Играх будущего" на которых будут присутствовать более 40 представителей Сербии. Российские спортсмены также принимают участие в сербских соревнованиях.
Матыцин сказал, что спорт способствует объединению и диалогу, и это подтверждает футбольная встреча между сборными РФ и Республики. Он подчеркнул: достигнутое не конец, и сотрудничество нужно продвигать дальше. Так, министр спорта РФ предложил устроить соревнования между волейбольными сборными.
Гайич заявил, что выступает за долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией, и никто не сможет указывать, как развивать спорт в РФ и Сербии. Он сказал, что Минспорта его страны займется проработкой предложения по организации матча сборных по волейболу.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.