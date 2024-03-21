Олег Матыцин предложил Зорану Гайичу начать организацию волейбольного матча между сборными стран

Министры спорта России и Сербии обсудили организацию волейбольного матча

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

21 марта у Олега Матыцина, который занимает пост министра спорта России, состоялась встреча с Зораном Гайичом, министром спорта Сербии. На ней было предложено организовать товарищеское соревнование между сборными стран по волейболу.

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На встрече министры спорта обсуждали долгосрочное сотрудничество. Матыцин сказал, что страна рада участию сербских спортсменов в мероприятиях России, например, в "Играх будущего" на которых будут присутствовать более 40 представителей Сербии. Российские спортсмены также принимают участие в сербских соревнованиях.

Матыцин сказал, что спорт способствует объединению и диалогу, и это подтверждает футбольная встреча между сборными РФ и Республики. Он подчеркнул: достигнутое не конец, и сотрудничество нужно продвигать дальше. Так, министр спорта РФ предложил устроить соревнования между волейбольными сборными.

Гайич заявил, что выступает за долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией, и никто не сможет указывать, как развивать спорт в РФ и Сербии. Он сказал, что Минспорта его страны займется проработкой предложения по организации матча сборных по волейболу.