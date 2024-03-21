Как перестать бояться бега и полюбить его: пять советов от чемпиона по марафону

Как перестать думать о пробежках с ужасом и полюбить их: советует чемпион РФ по марафону

2:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многим новичкам в беге может быть сложно влюбиться в эту активность и преодолеть негативные мысли, заставив себя, наконец, начать бегать. Степан Киселев, амбассадор Спортмастер PRO и двукратный чемпион России по марафону, в разговоре со Sport24 поделился несколькими советами о том, как сделать бег частью своей жизни.

Фото: 500px.com by the Archive Team is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Определите свою цель. Задумайтесь, зачем вы хотите заниматься бегом. Может быть, у вас есть желание пробежать дистанцию на большом старте, улучшить физическую форму или просто насладиться свободой бега. Поставьте перед собой конкретную цель и разработайте план достижения этой цели. Найдите свою мотивацию. Определитесь, что лично вас вдохновляет и мотивирует в беге. Это может быть желание снизить вес, повысить уровень фитнеса или просто наслаждаться активным образом жизни. Найдите свою внутреннюю мотивацию и постоянно вспоминайте ее, чтобы оставаться на пути к достижению своих целей. Обзаведитесь качественной экипировкой. Хорошие кроссовки и удобная спортивная одежда помогут вам чувствовать себя комфортно и защищенным во время бега. Также можно приобрести полезные аксессуары, такие как ремешок на плечо для телефона или фитнес-браслет, чтобы улучшить опыт бега и сделать его более осознанным. Совмещайте разные виды активности. Чтобы не надоедать себе бегом, старайтесь делать тренировки разнообразными. Это может включать в себя прослушивание музыки или подкастов во время пробежек, исследование разных маршрутов на беговой трассе или даже использование приложений для улучшения тренировочных результатов. Это поможет сделать бег более интересным и запоминающимся. Найдите беговую поддержку. Присоединитесь к беговой группе или найдите партнера для совместных тренировок. Бег с друзьями или единомышленниками поможет вам сохранить мотивацию и насладиться процессом. Кроме того, вы сможете найти новых друзей и обмениваться опытом и вдохновением.

Важно помнить, что любое новое занятие требует времени, терпения и постоянства. Постепенно, следуя этим советам, вы сможете полюбить бег и включить его в свою повседневную жизнь. Наслаждайтесь процессом, отмечайте свои успехи и радуйтесь своим достижениям.

5 беговых 🏃 советов новичкам 👶! (от новичка 🍼) - Сделай бег привычкой 👍!