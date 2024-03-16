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Советы для тех, кому трудно начать бегать

Как начать бегать новичкам?

2:11
Спорт

Бег — отличное занятие, которое может попробовать каждый, независимо от возраста или уровня физической подготовки. Поэтому, если вы стремитесь к ощущению так называемого кайфа бегуна, воспользуйтесь советами о том, как начать бегать новичкам.

Как начать бегать новичкам?
Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Как начать?

  • Начните с бега по 20 минут три раза в неделю.
  • Не бойтесь делать перерывы на прогулку.
  • Постепенно увеличивайте временя и дни, в которые вы занимаетесь бегом.

Несколько вещей, которые следует учитывать, прежде чем приступить к бегу.

1. Правильное снаряжение для бега.

  • Хорошие кроссовки;
  • Удобная одежда;
  • Часы, которые будут фиксировать время, расстояние и темп.

2. Знайте, что вы будете чувствовать боль.

Поначалу у вас будут болеть ноги, но если вы будете продолжать в том же духе, болезненность в ногах относительно быстро пройдет. Если вы почувствуете острую боль в любом месте, прекратите бегать на несколько дней и дайте ногам восстановиться, чтобы предотвратить травмы.

3. Научитесь правильно бегать.

  • Встаньте прямо и слегка наклонитесь вперед в лодыжках, а не в бедрах.
  • Держите голову немного вперед, слегка подтянув подбородок.
  • Сфокусируйте взгляд на расстоянии от 8 до 16 футов вниз и перед корпусом.
  • Дышите нормально через рот и / или нос, приоткрыв рот.
  • Держите руки по бокам, согнув локти под углом 90 градусов. Следите за тем, чтобы руки не размахивались, чтобы не тратить энергию впустую.
  • Держите руки неплотно сложенными чашечкой, как будто они держат камешек, который все еще может подпрыгивать в ладони.

4. Установите свой базовый темп.

5. Спланируйте свой маршрут.

Если вы бегаете на открытом воздухе, вам захочется знать, куда именно вы будете ходить. В качестве альтернативы всегда можно воспользоваться беговой дорожкой.

6. Не избегайте холмов.

Благодаря бегу по холмам вы сможеет проверить свою выносливость и силу мышц на ногах.

Следуя этим советам вы сможете быстро и безопасно перейти из новичка в профессионального бегуна.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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