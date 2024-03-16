Советы для тех, кому трудно начать бегать

Бег — отличное занятие, которое может попробовать каждый, независимо от возраста или уровня физической подготовки. Поэтому, если вы стремитесь к ощущению так называемого кайфа бегуна, воспользуйтесь советами о том, как начать бегать новичкам.
Как начать?
Несколько вещей, которые следует учитывать, прежде чем приступить к бегу.
1. Правильное снаряжение для бега.
2. Знайте, что вы будете чувствовать боль.
Поначалу у вас будут болеть ноги, но если вы будете продолжать в том же духе, болезненность в ногах относительно быстро пройдет. Если вы почувствуете острую боль в любом месте, прекратите бегать на несколько дней и дайте ногам восстановиться, чтобы предотвратить травмы.
3. Научитесь правильно бегать.
4. Установите свой базовый темп.
5. Спланируйте свой маршрут.
Если вы бегаете на открытом воздухе, вам захочется знать, куда именно вы будете ходить. В качестве альтернативы всегда можно воспользоваться беговой дорожкой.
6. Не избегайте холмов.
Благодаря бегу по холмам вы сможеет проверить свою выносливость и силу мышц на ногах.
Следуя этим советам вы сможете быстро и безопасно перейти из новичка в профессионального бегуна.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.