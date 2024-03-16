Советы для тех, кому трудно начать бегать

Как начать бегать новичкам?

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Бег — отличное занятие, которое может попробовать каждый, независимо от возраста или уровня физической подготовки. Поэтому, если вы стремитесь к ощущению так называемого кайфа бегуна, воспользуйтесь советами о том, как начать бегать новичкам.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Как начать?

Начните с бега по 20 минут три раза в неделю.

Не бойтесь делать перерывы на прогулку.

Постепенно увеличивайте временя и дни, в которые вы занимаетесь бегом.

Несколько вещей, которые следует учитывать, прежде чем приступить к бегу.

1. Правильное снаряжение для бега.

Хорошие кроссовки;

Удобная одежда;

Часы, которые будут фиксировать время, расстояние и темп.

2. Знайте, что вы будете чувствовать боль.

Поначалу у вас будут болеть ноги, но если вы будете продолжать в том же духе, болезненность в ногах относительно быстро пройдет. Если вы почувствуете острую боль в любом месте, прекратите бегать на несколько дней и дайте ногам восстановиться, чтобы предотвратить травмы.

3. Научитесь правильно бегать.

Встаньте прямо и слегка наклонитесь вперед в лодыжках, а не в бедрах.

Держите голову немного вперед, слегка подтянув подбородок.

Сфокусируйте взгляд на расстоянии от 8 до 16 футов вниз и перед корпусом.

Дышите нормально через рот и / или нос, приоткрыв рот.

Держите руки по бокам, согнув локти под углом 90 градусов. Следите за тем, чтобы руки не размахивались, чтобы не тратить энергию впустую.

Держите руки неплотно сложенными чашечкой, как будто они держат камешек, который все еще может подпрыгивать в ладони.

4. Установите свой базовый темп.

5. Спланируйте свой маршрут.

Если вы бегаете на открытом воздухе, вам захочется знать, куда именно вы будете ходить. В качестве альтернативы всегда можно воспользоваться беговой дорожкой.

6. Не избегайте холмов.

Благодаря бегу по холмам вы сможеет проверить свою выносливость и силу мышц на ногах.

Следуя этим советам вы сможете быстро и безопасно перейти из новичка в профессионального бегуна.