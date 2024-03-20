Журова уверена, что в МОК придумают новые критерии, чтобы россияне сами не поехали на ОИ-2024

Чемпионка ОИ Журова: МОК делает всё, чтобы в истории Олимпиады не было чемпионов-россиян

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила своё мнение о том, что Международный олимпийский комитет стремится вынудить Россию бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже.

Фото: Соцсети Светланы Журовой

Политик предположила в разговоре с ТАСС, что новые критерии квалификации спортсменов могут привести к тому, что российские чемпионы вообще не будут представлены на исторической сцене Олимпийских игр, и бойкот их со стороны России станет неизбежным.

В связи с этим Журова опасается, что российским спортсменам будет ограничен доступ к участию в Олимпиаде, и MOК может призвать страну отказаться от участия в соревнованиях.

"Допускаю, что будут и новые критерии. Они пойдут по пути, когда в истории Олимпийских игр не останется чемпионов из России. Как будто бы сотрут из истории, мол, их никто не обязывает писать, что такие люди были. Они так делают, чтобы мы сами отказались ехать в Париж", — сказала Журова.

Решение MOК запретить спортсменам из России и Беларуси участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже вызвало негодование. Согласно заявлению представителя МОК, на Олимпийские игры в Париже может быть допущено не более 55 российских спортсменов, что также вызывает определённые ограничения и дискуссии.

Напряженность в отношениях между Россией и Международным олимпийским комитетом продолжает нарастать, и дальнейшая судьба участия российских спортсменов в Олимпийских играх остается неопределенной.

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