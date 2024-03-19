МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр в Париже

МОК запретил спортсменам из РФ и участвовать в церемонии открытия и закрытия Игр в Париже

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Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о запрете российским и белорусским спортсменам участвовать в церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр, которые пройдут в Париже.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кроме того, МОК также заявил о возможных санкциях в отношении спортсменов, которые примут участие в так называемых "Играх дружбы", запланированных на территории России.

Летние Олимпийские игры 2024 года станут 33-м событием подобного масштаба. Запланированы они на период с 26 июля по 11 августа 2024 года. На этот раз талисманом спортивного праздника были выбраны фригийские колпаки, которые носят имя Фриги.

Эстафета олимпийского огня, символизирующая старт подготовки к играм, начнется в апреле 2024 года.