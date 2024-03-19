Палестина написала в ФИФА письмо, требуя для израильских спортсменов санкций

Палестинская футбольная ассоциация обратилась к ФИФА с запросом о включении в повестку дня конгресса организации вопроса о возможных санкциях в отношении Израиля.
Письмо палестинской стороны, которое было приведено в сообщении РИА "Новости" со ссылкой на журналиста Нима Родсари, гласит, что в отношении сборной Израиля и израильских клубов должны быть применены санкции.
Палестина указывает на нарушения закона, которые, по их мнению, Израиль допустил в Палестине, особенно в Газе. Они также выражают обеспокоенность действиями Израильской футбольной ассоциации, которая включила в свой состав команды, расположенные на территории Палестины.
Ранее, 8 февраля 12 стран Ближнего Востока направили письма в ФИФА и УЕФА с призывом отстранить израильскую сборную от участия в международных мероприятиях.
21 марта сборная Израиля должна сыграть матч против Исландии в полуфинале плей-офф, определяющем участие на Евро-2024, который пройдет в Германии.
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