Палестина написала в ФИФА письмо, требуя для израильских спортсменов санкций

Палестина потребовала у ФИФА, чтобы в отношении сборной Израиля были применены санкции

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Палестинская футбольная ассоциация обратилась к ФИФА с запросом о включении в повестку дня конгресса организации вопроса о возможных санкциях в отношении Израиля.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

Письмо палестинской стороны, которое было приведено в сообщении РИА "Новости" со ссылкой на журналиста Нима Родсари, гласит, что в отношении сборной Израиля и израильских клубов должны быть применены санкции.

Палестина указывает на нарушения закона, которые, по их мнению, Израиль допустил в Палестине, особенно в Газе. Они также выражают обеспокоенность действиями Израильской футбольной ассоциации, которая включила в свой состав команды, расположенные на территории Палестины.

Ранее, 8 февраля 12 стран Ближнего Востока направили письма в ФИФА и УЕФА с призывом отстранить израильскую сборную от участия в международных мероприятиях.

21 марта сборная Израиля должна сыграть матч против Исландии в полуфинале плей-офф, определяющем участие на Евро-2024, который пройдет в Германии.