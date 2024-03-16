Краткое руководство для женщин о том, как и с чего начать тренировку по бодибилдингу

Женский бодибилдинг. что это, и как составить правильную тренировку

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Бодибилдинг на самом деле спорт. Он предполагает очень специфический образ жизни, который включает в себя подробные тренировки и правильное питание для укрепления, придания формы и развития мышц тела.

Фото: klops.ru by Александр Подгорчук / "Клопс" is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как нарастить впечатляющие мышцы? С помощью постоянных силовых тренировок, конечно. Большинство женщин-бодибилдерш структурируют свои тренировки, разделяя дни силовых тренировок по частям тела, что часто называется "сплит". Например, обычный 5-дневный сплит может выглядеть следующим образом:

День 1: грудь;

День 2: спина;

День 3: плечи;

День 4: ноги;

День 5: руки;

Дни 6 и 7: отдых.

Однако тренировки у всех будут выглядеть немного по-разному в зависимости от типа телосложения и целей.

Многие спортсменки предпочитают воздействовать на каждую группу мышц дважды в неделю. Для этого можно структурировать тренировки таким образом, чтобы чередовать день "толчка", день "тяги" и день тренировки ног:

День 1: толчок (грудь, плечи, трицепсы);

День 2: тяга (спина, бицепсы);

День 3: ноги;

День 4: толчок (грудь, плечи, трицепсы);

День 5: тяга (спина, бицепсы);

День 6: ноги;

День 7: отдых.

Обычно делают разминку, затем три — пять упражнений для определенной части тела, выполняя три — четыре подхода по 8 — 12 повторений в каждом.

Разумно начать с комплексных упражнений. Тех, которые требуют использования более одного сустава, таких как приседания, жим лежа, становая тяга и т. д. А затем перейти к изолирующим упражнениям, которые требуют использования только одного сустава, таким как сгибания бицепса разгибания ног и т. д.

Следуя этим советам, вы сможете составить себе идеальный план тренировок, для участия в соревнованиях по бодибилдингу.