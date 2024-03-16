Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Bentley Motors и The Macallan выпустили уникальный виски, цена которого выше средней стоимости автомобиля
PLOS One: ученые доказали эффективность метода закаливания организма Вима Хофа
Кинологи рассказали, как отучить кота от ранних пробуждений
Филиппо назвал Макрона безумным и позвал французов на антивоенный марш
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова родила девочку: комментарии о суррогатном материнстве возмутили пару
Креветки в вине на сковороде: очень вкусно с рисом, овощами или пастой
90 миллионов игроков: Far Cry от Ubisoft отмечает двадцатилетие
npj Antimicrobials and Resistance: ученым удалось раскрыть механизм устойчивости к антибиотикам
Рассказываем об ошибках начинающих садоводов
Краткое руководство для женщин о том, как и с чего начать тренировку по бодибилдингу

Женский бодибилдинг. что это, и как составить правильную тренировку

1:52
Спорт

Бодибилдинг на самом деле спорт. Он предполагает очень специфический образ жизни, который включает в себя подробные тренировки и правильное питание для укрепления, придания формы и развития мышц тела.

Женский бодибилдинг. что это, и как составить правильную тренировку
Фото: klops.ru by Александр Подгорчук / "Клопс" is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как нарастить впечатляющие мышцы? С помощью постоянных силовых тренировок, конечно. Большинство женщин-бодибилдерш структурируют свои тренировки, разделяя дни силовых тренировок по частям тела, что часто называется "сплит". Например, обычный 5-дневный сплит может выглядеть следующим образом:

  • День 1: грудь;
  • День 2: спина;
  • День 3: плечи;
  • День 4: ноги;
  • День 5: руки;
  • Дни 6 и 7: отдых.

Однако тренировки у всех будут выглядеть немного по-разному в зависимости от типа телосложения и целей.

Многие спортсменки предпочитают воздействовать на каждую группу мышц дважды в неделю. Для этого можно структурировать тренировки таким образом, чтобы чередовать день "толчка", день "тяги" и день тренировки ног:

  • День 1: толчок (грудь, плечи, трицепсы);
  • День 2: тяга (спина, бицепсы);
  • День 3: ноги;
  • День 4: толчок (грудь, плечи, трицепсы);
  • День 5: тяга (спина, бицепсы);
  • День 6: ноги;
  • День 7: отдых.

Обычно делают разминку, затем три — пять упражнений для определенной части тела, выполняя три — четыре подхода по 8 — 12 повторений в каждом.

Разумно начать с комплексных упражнений. Тех, которые требуют использования более одного сустава, таких как приседания, жим лежа, становая тяга и т. д. А затем перейти к изолирующим упражнениям, которые требуют использования только одного сустава, таким как сгибания бицепса разгибания ног и т. д.

Следуя этим советам, вы сможете составить себе идеальный план тренировок, для участия в соревнованиях по бодибилдингу.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.

Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве
Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли на 2024 год
Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года
Чем подкормить чеснок, если он желтеет? Делимся с вами секретами
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Первый пошёл? Болгария открывает шенгенскую визу для россиян Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Сводка с фронта: в Харькове уничтожен отель с наёмниками, горы трупов боевиков ВСУ на границе РФ
Мечта пенсионеров свершилась: названы породы собак, которые станут лучшими друзьями пожилых людей
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Последние материалы
Появление специальных версий Nissan GT-R 2024: Skyline Edition и T-Spec Takumi Edition
Георгий Мурадов заявил, что политическая карьера Зеленского закончится военным трибуналом
Дубай vs Шарджа
Assetto Corsa 2 не выйдет до лета 2024 года
Россиянам рассказали, для чего коты разбрасывают наполнитель из лотка
Врач Павлова посоветовала ограничить использование масла во время Масленицы
Кети Топурия рассекретила беременность: певица готовится стать мамой в третий раз
Антонов заявил, что успехи российских войск на Украине будут способствовать ослаблению Вашингтона
Почему капли йода могут погубить розу?
Экономист Чеглов рассказал, на сколько подорожает шоколад в России из-за остановки заводов в Африке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников