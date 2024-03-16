Краткое руководство для женщин о том, как и с чего начать тренировку по бодибилдингу

Бодибилдинг на самом деле спорт. Он предполагает очень специфический образ жизни, который включает в себя подробные тренировки и правильное питание для укрепления, придания формы и развития мышц тела.
Как нарастить впечатляющие мышцы? С помощью постоянных силовых тренировок, конечно. Большинство женщин-бодибилдерш структурируют свои тренировки, разделяя дни силовых тренировок по частям тела, что часто называется "сплит". Например, обычный 5-дневный сплит может выглядеть следующим образом:
Однако тренировки у всех будут выглядеть немного по-разному в зависимости от типа телосложения и целей.
Многие спортсменки предпочитают воздействовать на каждую группу мышц дважды в неделю. Для этого можно структурировать тренировки таким образом, чтобы чередовать день "толчка", день "тяги" и день тренировки ног:
Обычно делают разминку, затем три — пять упражнений для определенной части тела, выполняя три — четыре подхода по 8 — 12 повторений в каждом.
Разумно начать с комплексных упражнений. Тех, которые требуют использования более одного сустава, таких как приседания, жим лежа, становая тяга и т. д. А затем перейти к изолирующим упражнениям, которые требуют использования только одного сустава, таким как сгибания бицепса разгибания ног и т. д.
Следуя этим советам, вы сможете составить себе идеальный план тренировок, для участия в соревнованиях по бодибилдингу.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.