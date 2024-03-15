Как правильно выполнять позу горы в йоге, и для чего ее делать

Поза горы в йоге. Какую пользу она приносит?

Поза горы — это базовая поза йоги стоя, которая используется для подготовки к большинству асан (поз) стоя. Она используется для заземления и подготовки к другим позам. И не предназначена для укрепления мышц. Однако когда вы правильно выполняете горную позу, она задействует целый ряд групп мышц, включая ноги, сердечник, спину, ягодичные мышцы, лодыжки и ступни.

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Итак, как же правильно делать позу горы?

Встаньте, ноги вместе (или разведите на ширину бедер для дополнительной устойчивости), руки по бокам. Поверните ладони так, чтобы они были обращены вперед.

Слегка согнув ноги в коленях, активно надавливайте на все четыре угла ступней, одновременно поднимая их вверх через свод стопы.

Напрягите четырехглавую мышцу (мышцы перед бедрами) и представьте, что поднимаете бедра от коленных чашечек.

Слегка втяните нижние ребра к передним тазовым костям, поднимая макушку к потолку.

Опустите плечи вниз и отведите их от ушей.

Смягчите свой взгляд.

Сделайте не менее трех — пяти медленных глубоких вдохов.

Поддерживайте активность мышц в позе горы; не стойте пассивно. Оставаясь активным, вы получите максимальную пользу от позы.

В чем же заключаются преимущества горной позы?

1. Улучшает осанку.

Поза горы способствует правильной осанке, потому что для правильного выравнивания позвоночника требуется сложить лодыжки, колени, бедра и плечи.

2. Она укрепляет баланс.

Все это осознание тела в позе горы приносит пользу балансу. Удерживая позу горы, вы, скорее всего, внесете небольшие коррективы. Например, переместите свой вес так, чтобы он более равномерно распределялся на обеих ступнях, или расположите бедра по центру лодыжек.

3. Она поможет вам подготовиться к другим позам йоги.

Поза горы является основополагающей, что означает, что на ней строятся более сложные позы стоя, такие как поза воина (вирабхадрасана) или поза стула (уткатасана).

4. Она повысит вашу уверенность в себе.

Выполнение открытых, расширенных поз йоги, таких, как поза горы, может повысить энергию и самооценку из-за заземляющего характера позы.