Как правильно выполнять позу горы в йоге, и для чего ее делать

Поза горы — это базовая поза йоги стоя, которая используется для подготовки к большинству асан (поз) стоя. Она используется для заземления и подготовки к другим позам. И не предназначена для укрепления мышц. Однако когда вы правильно выполняете горную позу, она задействует целый ряд групп мышц, включая ноги, сердечник, спину, ягодичные мышцы, лодыжки и ступни.

Фото: flickr.com by Diamond Moutain is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license