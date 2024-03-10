Владивосток: любители сапсерфинга отметили начало сезона

Приморские любители сапсерфинга традиционно открыли сезон в Амурском заливе во Владивостоке, прокатившись на льдине, сообщают "Вести.Приморье".
Акция собрала около 30 любителей активного отдыха. Молодые люди устроили на льдине пикник, а также водили хороводы.
Ежегодный угон льдины с владивостокского пляжа символизирует начало сап-сезона и приход весны. Первую льдину "угнали” в 2009 году, но лишь в 2017 году флэшмоб заметили в СМИ и об акции стало известно широкой публике.
Хотя сапсерфинг на Дальнем Востоке появился не так давно, он уже начал набирать популярность. Летом в Приморском крае уже проводятся открытые соревнования.
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