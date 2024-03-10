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Владивосток: любители сапсерфинга отметили начало сезона

В Приморском крае сапсерферы угнали льдину

0:47
Спорт

Приморские любители сапсерфинга традиционно открыли сезон в Амурском заливе во Владивостоке, прокатившись на льдине, сообщают "Вести.Приморье".

В Приморском крае сапсерферы угнали льдину
Фото: Wikimedia Commons by Lewis Pugh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Акция собрала около 30 любителей активного отдыха. Молодые люди устроили на льдине пикник, а также водили хороводы.

Ежегодный угон льдины с владивостокского пляжа символизирует начало сап-сезона и приход весны. Первую льдину "угнали” в 2009 году, но лишь в 2017 году флэшмоб заметили в СМИ и об акции стало известно широкой публике.

Хотя сапсерфинг на Дальнем Востоке появился не так давно, он уже начал набирать популярность. Летом в Приморском крае уже проводятся открытые соревнования.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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