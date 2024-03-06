Елена Вяльбе резко прокомментировала новые идеи по борьбе с допингом

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе с сарказмом прокомментировала новые идеи о хранении допинг-проб спортсменов в течение 10 лет, как предлагает WADA (Всемирное агентство по борьбе с допингом). "Давай тогда посмертно вручать медаль"- пошутила спортсменка. По её мнению, для хранения проб и их проверок достаточно двух-трёх месяцев.
Очевидно, что новые стандарты WADA разрабатываются с целью дальнейших политических инсинуаций. Так было и с олимпийской чемпионкой из России Камилой Валиевой, у которой нашли подозрение на допинг на второстепенных соревнованиях в России в 2021 году, а окончательное наказание ей было объявлено Швейцарским арбитражным судом в конце 2023 года.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.