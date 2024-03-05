Бывший чемпион UFC поделился, что продолжает свою тренерскую карьеру и передает свои знания братьям

Хабиб Нурмагомедов рассказал о продолжении тренерской карьеры

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хабиб Нурмагомедов, который в 2018 году был чемпионом UFC в легком весе, поделился, что окончательно оставил карьеру бойца. Сейчас он строит карьеру тренера, и весьма успешно. Среди его подопечных — действующий чемпион мира UFC в легком весе Ислама Махачева.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Нурмагомедов рассказывает, что он до сих пор ходит в зал и делится своими знаниями и опытом с братьями, но находится на ринге в углу бойцов он больше не будет.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов имеет за собой только победы в ММА. Он не знал поражения. А его поединок с Конором Макгрегором стал самым лучшим по сборам в истории ММА. Нельзя забывать и о его титуле чемпиона UFC, который он получил весной 2018 года.

Последний поединок Нурмагомедова прошел в 2020 году против американского бойца Джастина Гэтжи. И огласил ою окончании карьеры бойца.