Только не после сна: выяснилось, чем опасна утренняя зарядка

Терапевт Алиева рассказала, кому навредит зарядка по утрам

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Утренняя гимнастика, обычно ассоциируемая с здоровым образом жизни, может в определенных случаях причинить вред, сообщила врач-терапевт Севинч Алиева.

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Эксперт пояснила, что утренняя физическая нагрузка может быть опасна для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы или рисками, а также для тех, кто страдает патологиями суставов и другими заболеваниями.

"Также следует избегать зарядки при наличии злокачественных новообразований и даже при обычной простуде. В таких случаях утренняя разминка может ухудшить состояние здоровья", — пояснила Алиева в интервью журналисту издания "Подмосковье Сегодня".

Эксперт подчеркнула, что даже если человек здоров, не стоит начинать зарядку сразу после пробуждения. Организму необходимо время для просыпания и подготовки к активности.

"Начинать физические упражнения сразу после пробуждения может вызвать головокружение, повышение артериального давления и ускорение пульса. Поэтому сначала лучше умыться, принять душ, выпить воды и съесть сбалансированный завтрак. Тогда утренняя зарядка сможет улучшить качество жизни, повысить энергию и общее самочувствие", — подчеркнула врач.

Алиева рекомендует выбирать для утренних разминок простые упражнения, возможно, из йоги, и проветривать помещение.