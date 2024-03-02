Только не после сна: выяснилось, чем опасна утренняя зарядка

Утренняя гимнастика, обычно ассоциируемая с здоровым образом жизни, может в определенных случаях причинить вред, сообщила врач-терапевт Севинч Алиева.
Эксперт пояснила, что утренняя физическая нагрузка может быть опасна для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы или рисками, а также для тех, кто страдает патологиями суставов и другими заболеваниями.
"Также следует избегать зарядки при наличии злокачественных новообразований и даже при обычной простуде. В таких случаях утренняя разминка может ухудшить состояние здоровья", — пояснила Алиева в интервью журналисту издания "Подмосковье Сегодня".
Эксперт подчеркнула, что даже если человек здоров, не стоит начинать зарядку сразу после пробуждения. Организму необходимо время для просыпания и подготовки к активности.
"Начинать физические упражнения сразу после пробуждения может вызвать головокружение, повышение артериального давления и ускорение пульса. Поэтому сначала лучше умыться, принять душ, выпить воды и съесть сбалансированный завтрак. Тогда утренняя зарядка сможет улучшить качество жизни, повысить энергию и общее самочувствие", — подчеркнула врач.
Алиева рекомендует выбирать для утренних разминок простые упражнения, возможно, из йоги, и проветривать помещение.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.